Numărul vizitatorilor la Zoo a crescut cu 20 la sută

Nici zăpada de afară nu i-a împiedicat pe oameni să iasă la plimbare. Unii au ales să meargă la grădina zoologică, unde, potrivit administraţiei, numărul vizitatorilor a crescut cu 20 la sută în ultimele zile.Familia Rezuș a venit tocmai din satul Ghindești, raionul Florești, pentru a vedea animalele de la zoo. Fiica acestora a fost cea mai entuziasmată.” - Ce animale ai văzut astăzi?- Cangurii, tigru, păunii.- De care ți-a plăcut cel mai mult?- De toți.- O să mai vii aici?- Da”."Puțin să ne plimbăm. Am scos copilul la aer. Este o zi foarte frumoasă și am ieșit puțin la plimbare."Unii vizitatori recunosc că au venit să vadă tigrul care duminica trecută l-a atacat pe unul din angajații menajeriei."Animalul acela s-a ascuns. Am vrut să-l văd, dar s-a ascuns. Dacă este aici, să-l vedem și pe el. Dar tragem o fugă la toate. Să facem cunoștință cu tot ce e aici.""Sperăm că persoana care a fost atacată este bine. Ar fi fost interesant să vedem și animalul, dar nu am venit din cauza asta. Doar am vrut să vedem grădina zoologică."Majoritatea oamenilor spun că au profitat de weekend."Astăzi suntem liberi cu toții și venim când avem posibilitate.""Am venit cu nepotul la grădina zoologică ca să se uite la animale. Așa să ne odihnim.- Pe toate le-ați văzut?- Da, el m-a dus și mi le-a arătat."Reprezentanţii Grădinii Zoologice susțin că nu duc lipsă de vizitatori."Noi am curățat zăpada și ne-am pregătit. Nici nu ne-am așteptat că astăzi vor fi așa de mulți vizitatori. La noi totul este curat, am presurat sare, pentru ca oamenii să fie în siguranță", a declarat şeful securităţii, Andrei Burduja.Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al Institutului de Medicină Urgentă ne-a răspuns că angajatul de la grădina zoologică rămâne internat în secția terapie intensivă. Bărbatul se află în comă, în stare gravă, dar stabilă.