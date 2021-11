Numărul victimelor incendiului izbucnit în mina din Kemerovo creşte. Cei care au supravieţuit povestesc coşmarul prin care au trecut

Numărul victimelor incendiului izbucnit într-o mină de cărbune din regiunea rusă Kemerovo continuă să crească de la o oră la alta. Potrivit ultimelor informații, 52 de oameni, dintre care 46 de mineri și șase salvatori, au murit după ce li s-ar fi terminat oxigenul din butelii. Aproximativ 285 de persoane se aflau în mină în momentul incendiului. Majoritatea au reușit să scape, iar peste 50 au suferit răni sau intoxicații, așa că au fost transportați la spital. Aceștia au povestit despre clipele de groază prin care au trecut.



”Am intrat doar vreo 400 de metri în mină și gata, parcă am fost loviți. Aer, praf, apoi a început să miroase a gaz. Am pornit sirena de salvare și am început să ieșim cu încetul.”



”Când a trecut unda de șoc, eu m-am oprit. Zero vizibilitate, nu puteam vedea nimic. Banda rulantă s-a oprit, am achipuit-o cu mâinile și am început să mă ridic la suprafață. Am simțit că cineva mă apucă și mă ridică. Am întins mâinile către ei, pentru că nu mă puteau găsi, vizibilitatea era foarte proastă.”



Căutările persoanelor dispărute au fost întrerupte joi seara, din cauza temerilor că nivelurile periculos de ridicate de metan în mină ar putea provoca o explozie.



”S-a luat decizia de a întrerupe căutărilor până când nu se va reduce concentrația de gaz în mină.”, a declarat Serghei Țivilev, guvernatorul regiunii Kemerovo.



Tot atunci, salvatorii le-au spus rudelor dispăruților că nimeni din cei rămași înăuntru nu a supraviețuit.

”-Soțul surorii mele a murit. -Poate încă e viu. -Nu, ne-au spus că nimeni nu a supraviețuit. Acolo sunt toate soțiile, mamele, e groaznic ce se petrece acolo. Ambulanța nu-i poate reanima. E groaznic.”



Șeful minei, adjunctul acestuia și șeful de șantier au fost arestați în urma tragediei. Guvernatorul regiunii Kemerovo a decretat trei zile de doliu în memoria minerilor decedați.