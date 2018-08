Numărul victimelor în urma cutremurului din Indonezia s-a dublat. Potrivit celor mai recente date, 345 de oameni au fost declaraţi morţi, iar peste 1.400 s-au ales cu traumatisme. Zeci de persoane sunt internate în stare gravă.

Între timp, continuă căutările printre ruinele moscheii prăbușite. În momentul producerii seismului, în interiorul lăcaşului se aflau aproximativ o sută de oameni.



"Încă o femeie este dată dispărută. Am căutat-o peste tot, dar nu am dat de ea. Nu ştiu în care parte a moscheii a fugit atunci când a început cutremurul."



Autorităţile din Taiwan au anunţat că sunt alături de Indonezia în aceste momente de grea încercare şi că vor oferi ajutor salvatorilor.



"Guvernul nostru a decis să doneze Indoneziei 250 de mii de dolari. De asemenea, am cerut forţelor de ordine să ajute omologii indonezieni la operaţiunile de salvare", a spus reprezentantul Guvernului din Taiwan, Ger Baushuan.



Tragedia s-a produs la doar câteva zile după un alt cutremur, tot pe insula Lombok, soldat cu 16 morţi şi numeroase clădiri avariate. Cel mai dramatic seism din istoria Indoneziei, cel din 2004, cu magnitudinea de 9,1, a luat viaţa a peste 130 de mii de oameni.