Numărul studenţilor din Moldova a crescut în acest an cu 2.000. Experţii spun care este MOTIVUL

În anul de studii 2020-2021, în universităţile din ţară erau înmatriculaţi 59 de mii de studenţi la licenţă şi master. Dintre aceştia, 49 500 învaţă în instituţiile de stat şi aproape 10 mii, la privat.În acest an şi-au început studiile la licenţă peste 15 mii de tineri. La masterat s-au înscris 6 mii de studenţi, cu 100 mai mult decât în 2019.Creșterea numărului de studenți înmatriculați a fost înregistrată atât în instituțiile de stat, cât și în cele private, în special la licenţă. În comparaţie cu anul trecut, numărul tinerilor care îşi fac studiile la contract la universităţi de stat a crescut cu 21%. În cele private, creşterea este de 22 la sută.Experţii spun că numărul studenţilor a crescut în 2020 pentru că examenele de bacalaureat au fost anulate din cauza pandemiei."Prin urmare, toţi absolvenţii de liceu plus o bună parte din absolvenţii de liceu din anul trecut, care nu au luat BAC-ul, în acest an au putut să se ducă la universitate. Să nu uităm că 20 - 30 de procente dintre persoanele care vroiau să susţină Bacalaureatul nu îl susţineau", a declarat Anatol Gremalschi, director de programe Institutul de Politici Publice.Astfel, avem mai mulţi studenţi, dar nu şi mai buni."Competiţia, factorul principal care asigură calitatea, în cazul învăţământului superior, nu funcţionează", a spus Anatol Gremalschi, director de programe Institutul de Politici Publice.Cât priveşte numărul studenţilor străini, acesta a rămas constant, de aproape 5 mii. Majoritatea celor care vin să facă studii superiore în Moldova sunt din România, Israel şi India. În ţara noastă activează 24 de universităţi, dintre care 16 sunt de stat.