Numărul persoanelor care se vaccinează în zilele de weekend este mult mai mic. Care este motivul

Mai puţine persoane se vaccinează în weekend, decât în restul săptămânii. Dacă în zilele de luni până vineri, secţiile de vaccinare sunt luate cu asalt, sâmbătă şi duminică, cei care trec pragul centrelor de vaccinare pot fi număraţi pe degete.Totuşi, unii consideră că programul extins al punctelor de vaccinare este comod, în special pentru cei care muncesc."Şi eu şi soţia activăm în câmpul muncii şi este foarte comod sâmbăta şi duminica să ne programăm la vaccin, iar restul zilelor la serviciu.""Am ales să mă vaccinez pentru a mă proteja. M-a sunat medicul de familie şi am venit."Potrivit directorului Centrului municipal de vaccinare, Ion Pîrţac, de luni până vineri, numărul celor care vin să primească serul este de aproximativ 500 de persoane pe zi. Duminică, la centru au venit mai puţin de 100 de doritori."După aşteptările noastre pe care le-am avut la început, am crezut că în weekend totuşi va fi un număr mai mare. Totuşi, nu este volumul pe care ni-l dorim. Sunt deschise uşile, noi primim pe cei din etapa a III, toate grupele pot veni"Care ar fi motivul lipsei de interes din partea populaţiei, nu îşi pot explica nici specialiştii."Este vaccin şi la alegere, avem trei tipuri de vaccin care sunt de bună calitate, cu efect bun, este deschisă platforma de programare, sunt toate căile deschise pentru vaccin."Aceeaşi situaţie şi la Centrul Medicilor de Familie din Durleşti."Începând din prima zi de vaccinare şi până acum avem practic vreo 900 de persoane, asta ar fi aproximativ 7% din populaţia adultă. Astăzi de exemplu au fost deja 63 de persoane."Oamenii înregistraţi la policlinica din Durleşti sunt invitaţi să se vaccineze de către medicii de familie şi îşi pot alege serul care li se va administra."Acum la centrul de sănătate noi avem vaccinul AstraZeneca şi vaccinul Sinopharm, am avut anterior şi Sputnik V, dar am avut puţine doze şi deja este epuizat stocul."Potrivit Ministerului Sănătăţii, centrele de vaccinare din ţară vor activa în toate cele 7 zile ale săptămânii. Persoanele care doresc să imunizeze împotriva COVID-19 se pot programa online sau prin intermediul medicului de familie. De la începutul campaniei de vaccinare, în Moldova au fost administrate peste 230 de mii de doze de ser.