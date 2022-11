Numărul persoanelor care ajung la urgenţă cu hipotermie, în creştere

Numărul persoanelor care ajung la urgenţă cu hipotermie este în creştere. În noiembrie, nouă oameni s-au adresat cu astfel de probleme. Potrivit datelor Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, două cazuri s-au înregistrat în Chişinău şi câte unul la Anenii Noi, Hâncești, Dubăsari, Florești, Călărași și Cahul.

Între timp, în Capitală, Centrul pentru Găzduirea Persoanelor fără Adăpost este pregătit să-i primească pe cei care nu au unde locui şi stau pe drumuri, în frig. Valeriu Severin are 56 de ani şi povesteşte că a ajuns aici în urmă cu o lună. Bărbatul a rămas pe drumuri după ce sora sa a vândut casa părintească în care locuiau.



"Eu am o situaţie foarte grea, sora a vândut casa după ce mama a murit, iar eu am rămas pe drumuri. Copii nu am avut, dar de soţie sunt divorţat din 2012. Mi-au spus alte persoane despre acest centru, am venit, am fost primiţi foarte bine. Condiţiile sunt foarte bune."



În aceeaşi situaţie au ajuns şi alte persoane care s-au adresat la centrul de găzduire.



"Am ajuns că nu am unde trăi şi...Până acum am trăit la prieteni, iar după cineva mi-a zi de acest loc. Este bine aici, ne place."



Centrul lucrează non-stop. Capacitatea este de 100 de persoane, însă la necesitate, administraţia poate mări numărul de locuri până la 150. Oamenii străzii primesc haine curate şi sunt hrăniţi de trei ori pe zi.



"La noi oamenii de obicei ajung singuri, îi aduce poliţia sau persoane care nu rămân indiferente când îi văd în stradă, ori de la spital. La moment avem 72 de persoane, sunt cazate, li se acordă alimentaţia de trei ori pe zi."



Totodată, administraţia instituţiei îi ajută pe oamenii străzii să-şi perfecteze actele, dacă vor după asta să plece undeva să se angajeze la muncă ori să fie cazaţi într-un centru de plasament. În acest an, municipalitatea a alocat 800 de mii de lei pentru reparaţia centrului de găzduire, astfel că oamenii au parte de condiţii mai bune.



"Facem acum şi nişte lucrări de reparaţie pentru extinderea serviciilor noastre. E vorba de persoanele care sunt ţintuite la pat şi nu pot pleca. La primul etaj am pregătit pentru asta trei camere, vrem să susţinem aceste persoane ca să le putem acorda şi lor ajutorul. "



Anul trecut, a fost izolată clădirea şi s-au făcut lucrări de amenajare în curte. Costurile s-au cifrat la 800 de mii de lei.