Numărul moldovenilor intoxicaţi cu alcool, în creştere. Patru persoane au murit din această cauză, în 2018

Tot mai mulţi moldoveni fac exces de băuturi tari. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, anul trecut, patru persoane au murit din această cauză.

De asemenea, numărul celor care au ajuns la spital cu intoxicaţii cu alcool a fost de 451, cu aproape 100 mai mult decât în 2017. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, 52 de pacienţi erau minori, iar 108 - femei. Reprezentanţii ANSP susţin că cei mai mulţi solicită ajutorul medicilor în perioada sărbătorilor.



"Anul 2018, sfârşit de decembrie, apoape 20 de cazuri. 2019, 44 de cazuri de intoxicaţii cu alcool. Noi am luat perioada 25 decembrie, 15 ianuarie", a declarat Tatiana Maceva, specialist ANSP.



Potrivit medicilor, de obicei, cei care fac intoxicaţii sunt dependenţi de alcool.



"Intoxicaţia, chiar şi unică, dar în special intoxicaţia repetată, este un semn destul de ferm pentru dependenţă de alcool sau lipsa controlului asupra consumului de alcool. Dacă nu este oprit comportamentul de consum, şi se ajunge la intoxicaţie probabil totuşi persoana este dependentă", a explicat Arcadie Astrahan, medic de urgenţă, prihoterapeut.



Un bărbat suferă de alcoolism de mai bine de nouă ani. Dă ultimul bănuţ pe tărie şi bea orice îi cade sub mână. Acum câteva luni, s-a intoxicat după ce a cumpărat vin dintr-un bar din apropierea Pieţii Centrale din Capitală.



"Am băut apă de colonie, deodorant. M-am simţit foarte rău. Unul dintre prietenii mei a ajuns chiar şi în secţia reanimare", a spus Vladimir, dependent de alcool.



Vânzătorii ambulanţi mişună prin zonă. Aici poţi cumpăra orice băuturi alcoolice, provenienţa cărora nu este cunoscută. Când au observat că sunt filmaţi, comercianţii au încercat să se facă nevăzuţi:



"- Puteţi să-mi spuneţi ce aveţi?

- Nu.

- De ce?"



"- Da aveţi dreptul să vindeţi băuturi alcoolice în piaţă?

- Nu-i băutură.

- Da ce este?"



"- Cine vinde aici? Nu e nimeni. Spirt, coniac, fără timbru de acciz, fără nimic.

- Nişte femei sărbătoresc o zi de naştere aici.

- Poftim?

- Este o aniversare.

- Vreţi să-mi spuneţi dumneavoastră?

- Nu vreau, nu sunt jurnalist".



Unii moldoveni spun că nu au nevoie de o ocazie specială pentru a consuma alcool:



"- Pe aşa timp, cum poţi să nu serveşti 50 de grame. Trebuie.

- Nu strică?

- Nu strică.

- La ce ajută?

- La ce, dispoziţia".



"Acasă poate beu şi un pahar de vin, da aici, un pahar de bere, aşa".



"Nu avem sărbătoare, pur şi simplu aşa în loc de apă".



Potrivit ANSP, cele mai multe cazuri de intoxicaţii cu alcool, peste 260 la număr, au fost înregistrate anul trecut în municipiul Chişinău.