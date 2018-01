Numărul moldovenilor bolnavi de hepatita C care beneficiază de tratament gratuit, în creştere. Ce spune o pacientă

Tot mai mulţi bolnavi de hepatita C beneficiază de tratament gratuit. În 2018, Ministerul Sănătății îşi propune să vindece încă cel puţin 11 mii de oameni, la fel ca anul trecut. Autorităţile spun că, în doi ani, în ţara noastră nu vor mai exista persoane care suferă de această maladie.

Maria Zaharia din Capitală este printre primii beneficiari de medicamentele oferite gratis de Ministerul Sănătăţii. În aprilie va împlini un an de când a finalizat tratamentul. Femeia spune că a început o nouă viață.



"Chiar când s-a terminat tratamentul, nu mai arăta virusul. Ficatul care arăta de 16, acum e la 12,3, cam așa - dimensiunile ficatului. Acum mă simt destul de bine. Slavă Domnului. Dovedesc multe lucruri să le fac și împrejurul casei și acasă și afară", a spus Maria Zaharia.



Anul trecut, Ministerul Sănătății a alocat 35 de milioane de lei pentru achiziționarea medicamentelor. Până la mijlocul lunii februarie, în țară vor ajunge toate loturile procurate. Preparatele pentru hepatita virală C sunt cumpărate din Pakistan, India și Egipt şi asigură tratarea pacientului în proporție de 90 la sută.



"Noi achiziționăm medicamente și planificăm pentru anul 2018 minimum această cantitate, care a fost procurată și pentru 2017, astfel ca într-un an, doi, să acoperim totalmente necesitățile și să excludem de pe ordinea de zi bolnavii cu hepatita C", a declarat Ivan Antoci, director al Centrului de Achiziţii în Sănătate.



Pentru a beneficia de program, bolnavii trebuie să meargă la medicul infecţionist din raion şi să facă toate investigaţiile necesare. Rezultatele vor fi expediate Ministerului Sănătăţii, iar pacientul va primi medicamentele necesare. Tratamentul durează în jur de patru luni.



"Avem practică bună, avem peste un an de zile de tratament. Efectele și comportamentul acestor medicamente este fantastic. Nu presupune spitalizare acest tratament. 95 de procente dintre pacienți se debarasează de virus complect", a precizat Victor Deatişîn, director Spitalul de Boli Infecţioase "Toma Ciorbă".



Potrivit Ministerului Sănătăţii, în evidenţele medicilor sunt aproape 43 de mii de bolnavi de hepatita C.