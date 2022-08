Numărul divorţurilor în Moldova, în creștere. Datele Biroului Naţional de Statistică

"Este un specific în ceea ce priveşte rata de divorţuri în Republica Moldova, este mai înaltă în spaţiile rurale, ceea ce niciodată nu am avut, acolo unde tradiţia spune că sunt pentru familie, în prezent acolo în mare creştere, şi asta se explică în primul rând prin emigraţie excesivă. "Sergiu Tatarciuc din satul Ghindeşti raionul Floreşti are 54 de ani şi povesteşte că a divorţat. Bărbatul spune că problemele în cuplu au început după ce el a plecat în Rusia să muncească."Eu peste hotare, soţia era aici. Eu nu ştiam ce face ea, ea nu ştia ce fac eu. Nu este de lucru, nu-s bani de întreţinut copiii, familia, înainte mai creşteai un animal, aveai ceva, acum zero."Şi alţi oameni care locuiesc la sate spun că emigrarea unuia dintre soţi este o cauză a divorţurilor."Soţiile pleacă, n-au la ce să stea aici, iar bărbaţii rămân din capul lor, poftim, iată ăsta este unul dintre motive. ""Ţările străine despart familiile, pleacă fie unul, fie celălalt, acolo unde pleacă întâlneşte pe altcineva şi vine acasă deja cu decizia că nu mai poate trăi cu el sau ea. Asta e cauza, oamenii sunt separaţi unii de alţii mult timp, un an, doi, trei, rămân şi copiii necăjiţi. "De cealaltă parte, psihologii atribuie rata mare a divorţurilor în 2021 este rezultatul celor doi ani de pandemie. În această perioadă, cuplurile au petrecut mult mai mult timp împreună şi şi-au dat seama că nu mai sunt compatibile."Înainte ei aveau posibilitatea să meargă la muncă, să se recreeze şi erau un pic separaţi, se întâlneau doar seara, dar oamenii fug de plictiseală, oamenii caută ceva nou, astfel că pandemia a fost o cauză care a determinat la divorţ. Oamenii folosesc relaţia cu un loc unde luptă cu conflictele persoanele şi aşa ajungem la acele divorţuri exagerate. "În 2021, şi numărul căsătoriilor au fost într-o uşoară creştere, asta în condiţiile în care în 2020 au Astfel, anul trecut s-a încheiat cu 15600 de căsătorii, faţă de 15 mii cât au fost la finele anului 2020. Vârsta medie în cazul bărbaţilor pentru prima căsătorie a fost de 29 de ani, iar pentru femei - 26.