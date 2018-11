Numărul democraţilor, în creştere. Organizaţia de tineret a PDM are 100 de membri noi

Numărul democraţilor este în creştere. Alţi 100 de tineri au devenit membri cu acte în regulă ai Partidului Democrat.

Conducerea PDM le-a înmânat carnetele de partid şi i-a îndemnat să contribuie în mod activ la cursul de dezvoltare al ţării, menţionând că, acum, tinerii au făcut primul pas în politica moldovenească.

Proaspeţii democraţi fac parte din Organizaţia Teritorială Centru a Tineretului Democrat.

Ei au mărturisit că în cadrul acestei echipe au găsit prieteni şi o platformă bună de a pune în practică idelile lor.



"Promovează valorile acestei ţări, acţiunile care le întreprinde în cadrul acestui partid sunt pentru binele acestui popor şi de ce să nu activez şi eu. Având o echipă în spate poţi să-ţi pui în practică toate ideile pe care tu ca cetăţean doreşti."



"Este cea mai mare organizaţie de tineret din Republica Moldova cu idei în aspect politic. Aici am găsit foarte mulţi prieteni am căpătat o experienţă foare frumoasă şi am decis aici să rămân."



"Am ales echipa Partidului Democrat deoarece fiind consătean a domnului Vlad Plahotniuc am o admiraţie enormă faţă de dumnealui şi ştiu că este foarte receptiv la cerinţele locale."



Conducerea Partidului Democrat i-a felicitat pe proaspeţii veniţi şi a menţionat că, tinerii au făcut alegerea corectă.



"Este o zi importantă nu doar pentru aceşti peste 100 de tineri, dar şi pentru Partidul Democrat. Este o joncțiune de mare importanţă şi care va aduce o valoare adăugată foarte înaltă atât pentru noii membri ai echipei noastre cât şi pentru partid. Pentru ei o alegere corectă, una bună, o platformă care el deschide oportunitate", a spus vicepreşedinte PDM, Marian Lupu.



"Eu vă invidiez pentru faptul că studenţi fiind deja vă implicaţi. Eu trebuie să recunosc că în studentie fie nu am avut oportunitatea fie nu am avut curajul", a spus preşedintele Tineretului Democrat din Moldova, Alexandru Cauia.

Organizaţia Tineretul Democrat numără aproximativ 50 de mii de membri.