Numărul de intervenţii estetice în Republica Moldova creşte cu 30 la sută în fiecare an. Specialiştii afirmă că cinci operaţii pe zi din ţară sunt de ciopârţire a esteticului.

Cel mai grav e că pacientele fidele sunt femeile de la 20 şi până la 30 de ani. Specialiştii dau alarma şi spun că acest fenomen le va face peste doi ani pe moldovence să arate la fel.

Buze mărite, pomeţi plini, bustul şi fesele ajustate şi un eventual tatuaj de sprâncene şi gene false. Sunt intervenţiile cu bisturiu şi seringă la care cel mai des apelează moldovencele în goana după standardele impuse de vedete. Această moldoveancă stabilită în Paris a ieşit ieri, din sala de operaţie cu un nas nou şi mâini mai slabe.



"Am avut trei naşteri şi mi-a lăsat probleme în greutate la mâini şi nu pot scăpa de pielea lăsată în jos şi am decis să fac liposucţie. La nas aveam o gogoaşă, care îmi dădea şi probleme de respirație, iar nasul îmi cădea până la buze."



Pacienta spune că schimbările făcute de plastician nu se vor opri aici.



"Vreau să îmi fac o abdomenoplastie să scap de surplusul de piele lăsat după sarcină."



Chirurgii afirmă că în ultimul an, au devenit populare pachetele combinate de operaţii plastice, la care clientele beneficiază de o reducere de 10 la sută. Cel mai popular pachet este cel de reabilitare după naştere. Proaspetele mămici beneficiază într-o singură intervenţie chirurgicală de reabilitarea abdomenului, introducerea implantelor mamare şi liposucţie.



"La operațiile estetice combinate pacientul câştigă mai multe beneficii, putem alege mai multe intervenţii deodată şi câştigă şi bani, adică pacientul plăteşte mai puţin", a spus Serghei Grati, chirurg estetic.



Cele mai populare operaţii plastice la care apelează femeile din ţara noastră este rinoplastia, implantele mamare, ginecologie estetică şi liposucţie. Până la bisturiu, cele mai puţin curajoase se limitează la injectări cu acid hialuronic. De exemplu această doamnă astăzi, a ieşit din cabinetul medicului cu buze voluminoase şi cu mai puţine riduri.



"Să arăt mai bine şi să mă simt mai bine cu mine însumi."



Top trei intervenţii cu seringa rămân a fi la buze, pomeţi şi scule, pentru care clientele scot de la 170 de euro. Dermatologii afirmă că moldovencele vor să urmeze acest tipar al frumuseții, preluat de la persoanele publice, în special de la influencerii de pe instagram.



"Majoritatea solicită aspectul ca a celor venit de pe instagram cu un contur a liniei jugale perfectă. Eu zic că foarte des se exacerează, noi totuşi trebuie să fim individuale", a spus Veronica Vîzdoagă, cosmetolog, dermatolog.



Cei mai mulţi pacienţi, care apelează la serviciile de estetică de la noi din ţară sunt străinii şi moldovenii stabiliţi peste hotare, totul dintr-un simplu motiv ... preţurile.



"Diferenţa de preţ de la noi şi peste hotare pentru un pacient este de 50, 60 de procente şi în unele cazuri şi 80 de procente", a spus Victoria Cazacu, dermato-cosmetolog.



Specialiştii afirmă că medicina de estetică, în următorii ani se va transforma în unul dintre cele mai profitabile forme de turism. Important este ca cei care oferă astfel de servicii să aibă curajul de a-şi sfătui clientele şi chiar să refuze schimbările, care ar dăuna imaginii acestora.



"În următorii doi, trei ani va fi o asemănare totală, deci fetele vor semăna între ele", spune Veronica Vîzdoagă, cosmetolog, dermatolog.