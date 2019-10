Numărul copiilor diabetici creşte de la an la an

Numărul copiilor din ţara noastră, diagnosticați cu diabet zaharat creşte de la an la an. Potrivit Ministerului Sănătăţii, peste 500 de copii din ţară suferă de acestă boală. Potrivit specialiștilor, numărul îmbolnăvirilor în rândul copiilor s-a dublat. Dacă acum cinci ani, anual se înregistrau aproape 50 de cazuri noi. Atunci, în prima jumătate a acestui an avem deja peste 70 de cazuri. Medicii spun că factorul genetic dar şi ecologia joacă un rol important în procesul de formare a maladiei.

Larisa Șîșcu a aflat că fiica sa are diabet zaharat acum șapte ani, când micuța avea doar trei ani. Femeia spune că odată cu aflarea diagnosticului, viața întregei familii s-a schimbat.



”De patru ori pe zi administrăm insulina, avem o dietă strictă. Ne străduim să nu o stresăm, să nu aibă emoții”, spune Larisa Sîşcu.



”Mă simt foarte plăcut că familia și prietenii mei mă susțin. Ei au acceptat acest lucru.”



O altă mamă a ajuns, ieri, cu fiica sa la spital. Vestea că copilul său are diabet zaharat i-a dat totul peste cap. Totuși, femeia se bucură că totul s-a depistat la timp, astfel s-a redus riscul de complicații.



”Mult timp nu ne-am obișnuit cu asta, dar pe urmă am realizat, am văzut că numai prin curaj putem să depășim asta”, ne-a declarat Natalia Baciu.



În țara noastră, 521 copii au diabet zaharat de tip 1 și doar 3 copii sufer[ de tipul 2 al acestei maladii. Potrivit medicilor, diabetul de tip 1 este boală în care sistemul imun atacă celulele producătoare de insulină din pancreas şi acesta nu mai poate genera suficienți hormoni. Astfel, organismul devine dependent de insulină.



”Apare și urinarea frecventă. De fapt, urinările sunt cele care condiționează această sete exagerată. Copilul are o poftă de mâncare exagerată, de multe ori chiar mai mare ca de obicei", explică endocrinologul Andiran Chiriac.



Diabetul afectează viaţa copiilor prin necesitatea de a controla în permanenţă nivelul glucozei, de a administra insulina pe tot parcursul vieții şi a respecta echilibrul între regimul de alimentare corect şi efortul fizic.



”Cu copilul este mai greu de comunicat. Copilul este mai imprevizibil din punct de vedere al alimentației, al activității fizice. Se mai adaugă și problemele de comportament, ceea ce diabetul implică până la urmă o disciplină și o atitudine corectă față de modul sănătos de viață”, susţine endocrinologul Andiran Chiriac.



În Republica Moldova, copiii sunt asigurați gratuit cu cea mai modernă insulină, fiind asigurați din bugetul de stat, conform Programului național de profilaxie și combatere a diabetului zaharat. În țară avem peste 110 mii de diabetici, dintre care aproape 17 mii sunt dependenți de insulină. Doar anul trecut s-au îmbolnăvit 10 mii de persoane.