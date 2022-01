Numărul copiilor cu COVID este în creștere. Ion Ceban: Cerem mai multe paturi în spitale

Primarul Ion Ceban a precizat că în prezent, Spitalul Clinic municipal de copii „Valentin Ignatenco” are disponibile 4 secții cu 117 paturi pentru minorii confirmați cu coronavirus. În prezent, sunt 97 de copii internați.

Numărul copiilor infectați cu noul coronavirus este în creștere, iar in spitalele municipale capacitățile de internare sunt depăşite. În acest context, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău a solicitat implicarea Ministerului Sănătății deschiderea noilor secții de tratare COVID pentru copii în spitalele republicane.

"Despre această criză am atenționat încă în decembrie, când am solicitat evaluarea în comun cu Ministerului Sănătății a situațiilor medicale Covid în municipiu: nu am fost auziți, nu au fost luate măsuri. În situații de pandemie deciziile trebuie discutate și implementate strategic, prin prisma unui Plan de rezervă COVID. Trebuie de intervenit coordonat și de reacționat imediat!", a scris Ion Ceban.