Numărul copiilor care s-au îmbolnăvit de gripă s-a majorat de cinci ori faţă de acum un an. Explicațiile medicilor și ale epidemiologilor

Actualul sezon de infecţii respiratorii acute le-a dat mari bătăi de părinţilor. Numărul adolescenţilor de până la 14 ani care s-au îmbolnăvit de gripă s-a majorat de cinci ori faţă de acum un an. Şi cu vizore au ajuns la doctor cu 60 la sută mai mulţi pacienţi. Pe fondul acestui sezon atipic, medicii de familie susţin că tot mai mulţi copii au dezvoltat pneumonii şi bronșite.

"În acest sezon avem înregistrate 1800 de cazuri de gripă. Dintre acestea, 61% sunt la copii de 0-14 ani, dacă comparăm cu sezonul precedent. Deci avem o creștere a gripei la copii de cinci ori", a spus ALINA DRUC, epidemiolog Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Epidemiologii de la Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică explică numărul mai mare de bolnavi de gripă şi alte infecţii respiratorii acute prin imunitatea slăbită a copiilor după doi ani de sterilitate pandemică.

"Iniţial ei veneau cu febră înaltă, până la 41 de grade, care se menţinea trei, patru zile fără alte simptome. Starea copilului avansa brusc, fulminant, mămica era nevoită să apeleze imediat la 112 fără a apela pediatru şi se internau în secţii", a declarat VIORICA SORBALA, medic de familie Policlinica nr 10, Ciocana.

Doctorii mai susţin că în acest an s-au prescris mai puţine antibiotice, după ce în pandemie s-ar fi făcut abuz de aceste preparate, însă nu puţine au fost cazurile în care copiii au făcut intoxicaţii din cauza antipireticelor consumate în exces. Medicii de familie mai spun că de cele mai multe ori starea micilor pacienţi se agrava brusc şi surveneau complicaţii sub formă de bronșite, bronşiolite şi pneumonii. Iar în perioada noiembrie şi decembrie abia de se găsea un loc la internare.

"Ca în acest sezon agravea stării copilaşilor nu am avut de mulţi ani. Am avut multe internări şi am avut etape când în staţionare nu mai erau locuri din cauza suprasolicitării şi gravității complicaţiilor la copii. Copiii puteau să facă şi două şi trei, patru viroze lunar. Ei veneau se tratau, ajungeau înapoi în colectivităţi şi iarăşi se îmbolnăveau. Asta din cauza sistemului imun slăbit", a spus VIORICA SORBALA, medic de familie Policlinica nr 10, Ciocana.



Pericolul nu a trecut însă din cauza schimbării bruşte a vremii. Pe final de sezon, doctorii se aşteaptă la o uşoară majorare a numărului cazurilor de infecţii respiratorii acute şi le recomandă părinţilor să întărească imunitatea copiilor prin alimentaţie sănătoasă, somn suficient şi activitate fizică.