Numărul copiilor bolnavi de COVID-19, în creştere în Moldova. Avertismentul experților

Numărul copiilor bolnavi de COVID-19 creşte în Moldova. Dacă la începutul pandemiei, pacienţii sub 19 ani reprezentau 4 la sută din numărul total de cazuri de COVID-19 din ţară, după 9 luni numărul lor aproape s-a dublat. Experții atenţionează că principalii purtători ai virusului sunt copiii, deoarece ei deseori sunt asimptomatici.



Potrivit Ministerului Sănătății, până acum 9.500 de copii și adolescenți sub 19 ani s-au îmbolnăvit de COVID-19. Medicii avertizează că micuţii nu au simptome specifice noului coronavirus.



"Copiii care au febră şi fac diaree, anume în acest sezon rece, cel mai probabil nu suferă de enterovirus, ci de COVID-19. Adică prezența diareei indică faptul că aceasta nu este o infecție obişnuită cu enterovirală, ci cu noul coronavirus", a spus Nicolae Cechir, medic pediatru.



Conform noilor protocoale, care au intrat în vigoare în 18 decembrie, copiii sub 18 ani primesc gratuit medicamentele necesare tratamentului la COVID-19. Rețetele sunt eliberate de medicul de familie.



"În prezent, nu există niciun medicament antiviral care să acţioneze împotriva noului coronavirus. Pentru adulți există aceste preparate, dar pentru copii acestea nu au fost testate şi nici aprobate", a precizat Nicolae Cechir.



Experții Organizației Mondiale a Sănătății atrag atenția asupra faptului că mulţi copii pot deveni purtătorii virusului. De aceea, ei trebuie să evite locurile aglomerate și, în măsura posibilităţilor, să poarte măști de protecție.

"Din punct de vedere epidemiologic ei au un rol crucial, pentru ca ei aflindu se in colectivitati atunci cind nu sunt respectate masurele despre care u am vorbit - ei iau virusul, nu fac o boala evidenta dar cu usurinta transmit acest virus parintilor si mai grav buneilor care sunt cel mai vulnerabil grup referitor la infectia Sars-Cov-2", a declarat Stela Gheorgiță, coordonator programe, Biroul OMS în Moldova.



De la începutul pandemiei, doi adolescenți din Moldova, de 10 și 19 ani, au murit din cauza noului coronavirus.