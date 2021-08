Numărul cazurilor de viroze în rândul copiilor a crescut cu 25 la sută într-o lună

Numărul cazurilor de viroze în rândul copiilor a crescut cu 25 la sută față de luna iunie când au fost semnalate 5 600 de îmbolnăviri. Medicii de familie susţin că ar putea fi vorba de un val de infectări cu noul coronavirus în rândul minorilor.Unii părinți spun că au observat că în acestă vară foarte mulţi copii se îmbolnăvesc."Noi nu am avut probleme în ultimul an, dar iată de acum ne-am ciocnit cu o problemă care ne-a dat febră şi gât roşu. Cel mai probabil că a mâncat îngheţată sau a tras-o curentul, altceva nu văd care este problema.""Noi avem patru fetiţe, când ne îmbolnăvim aşteptăm trei zile febra să scadă, dacă nu scade nu mergem la medic, iar dacă se ridică sau persistă ne adresăm la medicul de familie, la pediatru. "Veronica Grosu a decis în acestă perioadă să nu-şi ducă copilul la grădiniţă pentru a nu-l supune riscului."Da, am observat că mulţi copii se îmbolnăvesc, dar noi nu. Noi am stat acasă, nu am frecventat grădiniţa doar de asta ca să nu ne îmbolnăvim şi noi. Nu ştiu, cred că e normal vara cu viroze, la copiii mici oricum imunitatea este mai scăzut decât la un matur."Medicii de familie afirmă că în ultimele luni au avut mulți pacienți."Începând de la nas înfundat sau dimpotrivă rinoree, disconfort la deglutiţie, tuse uscată semiproductivă cu temperatură până în 40, 41", a declarat medicul de familie Veronica Sorbalo.Specialiștii nu ştiu care este cauza numărului mare de îmbolnăviri în rândul copiilor, însă au o presupunere."Ar fi unul din motive să fie şi un val de îmbolnăviri cu COVID şi în rândul copiilor. Însă, noi efectuăm teste inclusiv şi la copii, testăm şi copiii cu suspiciune sau cu orice simptom care ar fi pentru boala dată pentru COVID, însă vedem, noi monitorizăm până când", a spus Veronica Sorbalo.Pentru a reduce riscul de îmbolnăviri, medicii recomandă în această perioadă să consumăm cât mai multe fructe, legume şi să evităm locurile aglomerate.