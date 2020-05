Numărul cazurilor de violenţă în familie creşte alarmant în Republica Moldova. În primele trei luni ale anului curent, poliţia a înregistrat 678 de astfel de incidente. Cifra este cu 13,75 la sută mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. 12 abuzuri s-au soldat cu decesul victimelor.Acum 12 ani, soţul Nataliei Pleşca din satul Peresecina, raionul Orhei a fost răpus de o boală incurabilă. Cei doi au locuit împreună aproape patru deceni, ani plini de lacrimi şi bătăi." Suduia, strica, fărîma, sărea la bătaie. El folosea alcool şi eu socot că acestea sunt schimbări psihice din pricina la băutura".Iar Tudor Niţă, de 68 de ani, din aceeaşi localitate recunoaşte că s-a întâmplat să pună mâna pe consoarta sa."Când mai tânăr eram, a mâncat două palme. Nu spunea drept".Alţi oameni din localitate afirmă că bătaia nu-şi are locul într-o familie civilizată."Cu cuvinte, dar cu bătaia nu faci nimic. Numai distrugi familia"."Nu-i frumos, cred eu. Femeia merită iubită, stimată şi respectată"."Mâna pun, dar cum trebuieşte, nu cu palma. C-o iubesc înseamnă că".Unii psihologi spun că pandemia de COVID-19, care a adus instabilitate financiară şi i-a izolat pe toţi în case, îi afectează, în special pe oamenii agresivi, autoritari."Disconfortul pe care îl resimt aceştia se ridică la cotele înalte şi pentru se a regla, ei trebuie să descarce agresivitatea pe cineva mai slab sau să subjuge pe cineva şi pe cine dacă nu pe partenerul pe care şi l-a ales".Raportul Inspectoratului General al Poliţiei atestă că printre motivele intensificării violenţei se numără indiferență faţă de examinarea urgentă a acestor cazuri, dar şi pentru că victimele rămân sub acelaşi acoperiş cu agresorul. Acelaşi document arată că, de cele mai multe ori, victimele sunt de gen feminin, iar agresorii - de gen masculin.