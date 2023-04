Numărul cazurilor de cancer colorectal s-a dublat anul trecut. Boala, tot mai frecventă în rândul tinerilor

Numărul cazurilor noi de cancer colorectal s-a dublat anul trecut. Dacă în 2021, 648 de pacienţi au primit acest diagnostic, anul trecut au fost 1291 de cazuri. Medicii oncologi susţin că boala este tot mai frecventă în rândul tinerilor, iar de vină ar fi modul de viaţă nesănătos. Din cauza numărului în creştere al acestor pacienţi, conducerea Spitalului Republican a procurat cel mai modern colonoscop din ţară, care poate detecta cancerul chiar din stadiu incipiente.

Pe o femeie de 61 de ani am surprins-o la Spitalul "Timofei Moşneaga", în timp ce aştepta să fie operată pentru înlăturarea cancerului de colon. Femeia povesteşte că a primit acest diagnostic, după ce acum câteva zile a efectuat prima colonoscopie. Asta deşi procedura este recomandată odată în zece ani după vârsta de 40 de ani.

"- Primele simptome am avut întâi temperatură mare, 38, 40 de grade. După asta dureri mari de sus până în jos, apoi picioarele mă dureau, putere nu aveam deloc. Să vă spun drept, acasă am stat aşa vreo trei patru luni de zile. - Cu aceste simptome? - Da. - De ce? - Credeam că am răcit sau vreo infecţie şi făceam băi", a spus pacienta.

Femeia mai spune că după ce a îndurat câteva săptămâni o durere de nedescris, a decis totuşi să meargă la medic: "Mi-a spus că am hemoroizi şi mi-a dat supozitoare. Doctorul mai credea că am diaree de la răceală".

Într-un final, starea acesteia s-a agravat şi a ajuns la Spitalul Republican cu suspecţie de probleme la rinichi. Aici însă doctorii au descoperit că suferă de cancer de colon. Medicii susţin că în ultimii ani, tot mai mulţi pacienţi sunt diagnosticaţi cu această maladie oncologică.

"A început a creşte rata tumorilor depăşite. Odată cu investirea în acest aparat, noi am început a depista tumorile iniţiale bolii şi a interveni fie endoscopic, fie intervenţii laparscopie sau chiar tradiţionale de înlăturare a tumorii. Din păcate, cancerul colorectal întinereşte. În ultima perioadă, avem pacienţi sub 40 de ani", a declarat ALEXANDRU FOCŞA, chirurg endoscopist Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga".

Iar de doi ani, Spitalul Republican a implementat tehnica de operare minim invazivă a cancerului colorectal, timp în care au efectuat aproape 100 de astfel de intervenţii.

"Şi atunci avem avantaje destul de bune, sigur nu sunt tăieturi mari, sunt câteva găurele prin care se face operaţia sub monitorizare video şi atunci pacientul se restabileşte foarte bine şi cu cât mai rapid se restabileşte, cu atât mai rapid ajunge pe mâna oncologilor pentru a continua tratamentul la Institutul Oncologic", a spus ADRIAN HOTINEANU, şef secție chirurgia Hepatobiliopancreatică SCR "Timofei Moșneaga".

Studiile au demonstrat că fumatul, alcoolul, consumul sporit de carne roşie sau procesată, zaharurile şi cerealele procesate, dar şi sedentarismul pot duce în timp la apariţia cancerului colorectal. Primele simptome ale bolii sunt constipaţia sau diareea, crampele abdominale, dar şi gazele intestinale în exces. Medicii recomandă o alimentaţie bogată în fibre şi consumul moderat de grăsimi saturate. Cancerul colorectal este a doua cea mai frecvent maladie oncologică depistată în ţară noastră, după cancerul mamar.