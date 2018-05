Numărul cazurilor de boli infecţioase în Capitală A CRESCUT. Peste 35 de copii, internați în spital

În perioada estivală, odată cu temperatura de afară creşte şi numărul cazurilor de infecţii rotavirale. Potrivit Centrului Municipal de Sănătate Publică, numai în Capitală, de la începutul lunii au fost înregistrate circa 190 de cazuri, cu 20 de cazuri mai mult, decât în aceiaşi perioadă a anului trecut. Cei mai sensibili sunt copiii de vârstă preşcolară. Medicii recomandă adresarea la spital, chiar de la primele simptome, pentru a evita acutizarea bolii.



Ludmila Rotaru a fost internată la spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copiii marţi. Femeia spune că băiețelului i s-a făcut rău în timpul nopţii.



"Băieţelul a început să se simtă rău luni. Acesta a început să vomite. Noaptea vomita din 10 în 10 minute. Temperatură nu a avut şi nici diaree. Am chemat ambulanţa şi ne-au adus aici", a spus mama băieţelului, Ludmila Rotaru.



În prezent în la spital sunt internaţi 35 de copiii.



"Zilnic avem adresări cu diagnostic compatibil pentru această patologie.Copiii se prezintă cu acuze la vome, febră, dereglare de scaun", a spus medicul infecţionist, Diana Vlad.



Cele mai multe cazuri înregistrate au fost la copiii de vârstă preşcolară.



"Odată cu creşterea temperaturilor sporesc şi vectorii de transmitere a virusului. Muștele pot transmite diferiţi agenţi. La fel şi calitatea produselor", a spus medicu infecţionist Diana Vlad.



Părinţii afirmă că sunt atenţi în această perioadă la ceea ce consumă copiii lor.



"Cred că toţi copiii capătă diaree în timpul verii. "



"Fructele le spălăm. Legumele le fierbem. Nu am avut încă astfel de probleme."



"Avem un an şi trei luni, am trecut prin toate. Probează alimentele acuma diferite. În spital nu am stat, am avut formă uşoară."



Recomandarea medicilor este adresarea la spital chiar de la primele simptome, pentru a evita acutizarea infecţiei.



"Pentru primele patru ore, după ce s-a declanşat o pierdere la copil, mama începe să hidrateze oral copilul. În cazul în care copilul continuă să aibă pierderi sub formă de vomă şi diaree"mama se adresează la medicul de familie", a spus medicul pediatru, Dotina Agachi.



Anul trecut în ţară s-au înregistrat circa 12.200 de cazuri de boli diareice acute.