Numărul cazurilor de boli diareice, ÎN CREŞTERE. Ce spun medicii

Foto: publika.md

Temperaturile ridicate şi încălcarea regulilor de igienă au dus la creşterea numărului persoanelor care suferă de boli diareice acute. Doar în Capitală, săptămâna trecută s-au adresat doctorilor aproape 150 de oameni, cu 50 la sută mai mulţi faţă de perioada 16-22 aprilie. Cei mai mulţi pacienţi sunt copii şi bătrâni.



"In perioada calda mai fregvent cauza aparitiei bolilor diareice acute este asociata cu consumareaproduselor alimentare necalitative cu terminul expirata, pregrate sau pastrate cu incalcarea cerintilor sanitare", a declarat Larisa Apostolova, şef adjunct al secţiei Epidemiologie CSP Chişinău.



Vera Cerescu, în vârstă de 78 de ani, a fost internată acum trei zile în secţia Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecţioase. Până a ajunge pe mâna doctorilor, femeia și-a pierdut cunoștiința de mai multe ori.



"Aici am venit, cand am vrut sa ma scol, dar am cazut. A buhnit deodata si deareee, si vometari. Era strasnic. Am mancat banana de ceea asa ea de mare. Eu cred ca de aceea, pentru ca la jumate de ora s-a pornit", a spus Vera Cerescu, pacientă.



Doctorii ne sfătuiesc să nu apelăm la automedicație în caz de intoxicaţie alimentară, ci să solicităm ajutorul specialiştilor chiar de la primele simptome.



"Principalele simptome sunt, de regulă, febră înaltă, posibil şi vomă sau diaree. Cea mai gravă consecinţă este scăderea tensiunii atunci când voma și diareea sunt atât de abundente, încât persoana se deshidratează", a menționat Galina Chiriacov, șef adjunct al secţiei Terapie Intensivă.



Pentru a evita îmbolnăvirile în această perioadă, medicii ne recomandă să spălăm bine legumele și fructele, să nu consumăm produse cu termen de valabilitate expirat şi să respectăm regulile de igienă.