Numărul automobilelor înmatriculate în ţara noastră este în scădere. În ianuarie-august ASP a înregistrat 20 357 maşini, cu peste patru mii mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Experţii explică aceasta tendinţă prin mai mulţi factori, inclusiv instabilitatea cauzată de războiul din Ucraina, scumpirea creditelor, dar şi scăderea naturală după mai mulţi ani de creştere a vânzărilor.

Veaceslav Ioniţă susţine că a analizat atât cifrele oficiale ale Agenţiei Servicii Publice, cât şi datele interne ale companiilor din domeniu şi a observat că scăderea vânzărilor s-a accentuat în ultimele două luni.



„Ce înseamnă maşinele înmatriculate: asta sunt maşinele care sunt procurate, minus maşinele care sunt radiate. Ţinând cont că la noi nu prea se radiază maşinele, putem spune că piaţa în acest an puţin s-a temperat creşterea. Dacă anul trecut, în primele opt luni de zile numărul de maşini înregistrate în Moldova a crescut cu 24 de mii 400, în acest an, avem doar 17 mii 500”, a relatat Veaceslav Ioniţă.



Ioniţă menţionează că piaţa automobilelor noi nu a fost afectată, ci doar cea a maşinilor la mâna a doua.



„Oamenii, eu numesc clasa mijlocie de jos, adică oamenii care nu sunt nici săraci, dar nici foarte bogaţi, ei, din diferite motive şi-au redus procurările. În 2022 avem un fenomen care are multe explicaţii au devenit mai prudenţi şi la procurări de apartamente care au scăzut puternic în acest an, şi la procurări de autoturisme”, a adăugat expertul.



Aceste tendinţe sunt confirmate şi de mai mulţi reprezentanţi ai companiilor de pe piaţa auto care spun că în cazul lor vânzările automobilelor vechi au scăzut în acest an cu 15%.



„Reprezentanții companiilor auto susțin ca scăderea se atesta din contul vânzărilor automobilelor de mâna a doua şi este dictată în mare de parte de situaţia de pe piața europeană. Totuşi, potrivit lor, statistica ce va putea pe deplin demonstra situaţia reală va fi abia la sfârșitul acestui an”.



„Respectiv, a scăzut numărul de maşini de mână a doua care au început să fie vândute pe piaţa Europei, deci a adus la deficitul de maşini de mână a două şi pe piaţa Republicii Moldova”, a spus directorul de vânzări a unei companii auto.



Potrivit datelor ASP, ianuarie-august numărul tuturor unităţilor de transport înmatriculate era de 32 319 de, iar în aceeaşi perioadă a anului trecut cifra ajungea la 36 de mii. În statistică sunt incluse atât automobilele, cât şi motocicletele, autobuzele, camioanele, tractoarele şi remorcile.