Numărătoare inversă! Cel mai longeviv show din lume "Roata Norocului", în curând pe micile ecrane

A început numărătoarea inversă! În această săptămână va avea loc marea premieră de la PRIME TV al celui mai longeviv show din lume, "Roata Norocului".



Show-ul cu peste 60 de adaptări în întreaga lumea va debuta în Moldova vineri, 22 noiembrie, la ora 20:00, la postul de televiziune Prime TV!



Gazdele acestui show vor fi îndrăgitul prezentator Dan Negru și deţinatoarea a trei titluri de Miss, Anastasia Fotachi. Ambii vor oferi șanse reale moldovenilor să câștige bani și cadouri de preţ.



"Spre deosebire de deal or not deal de da sa nu e un show în care contează și mintea. Nu doar norocul. Aici contează să răspunzi bine și la întrebări, să gasești litere să găsești cuvinte! E un pas peste noroc nu e doar norocul. Important și inteligența!", a declarat Dan Negru, prezentator.



"Sunt doar emoții pozitive și aș putea spune că mă simt ca acasă și cred că și particpanții la fel. Cred că nu este întratat de dificil doar trebuie să îți pui mintea un pic în mișcare și atunci totul va merge așa cum trebuie", a spus Anastasia Fotachi, prezentatoare.



În concurs, s-au înregistrat peste 3 mii de moldoveni, iar participanţii au fost aleşi pe sprânceană. În primul sezon vom avea parte de istorii incredibile.



"Avem chirurgi cu peste 40 de ani de activitate, avem fermieri care cresc vaci și lapte eco, avem studenți, avem tineri actori, șii curios este că am adunat oameni din toate colțurile Moldovei, de la sud la nord, de la est la vest, așa că din nou mă repet urmăriți-ne", a spus Natalia Ciocan, producătorul show-ului "Roata Norocului".



" Aici când învartești roata desigur că depinde de noroc

-Poate aveți și un premiu care vi-l doriți?

-Chiar am o dorință foarte mare, aș vreau să câștig mașina", a spus Zinovia Chicu, participantă.



Pentru participanți, anume norocul va dicta câştigul. Şi telespectatorii îşi vor putea testa inteligenţa și logica.



"Cunoștințele generale sunt importante, dar dacă ai o logică care lucrează bine! Atunci iti dai seama ce cuvant se afla acolo!", a zis Victor Pruteanu, participant.



Fiți cu ochii pe PRIME TV. Emisiunea "Roata Norocului" o să vă aducă premii şi dispoziţie bună.