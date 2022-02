Număr RECORD de refugiați. Peste 1 000 de oameni au ajuns noaptea trecută la centrul de triere de la Moldexpo din Chişinău

Număr record de refugiaţi. Mii de ucraineni au trecut în ultimele trei zile pe la centrul de triere de la Moldexpo din Chişinău. Noaptea trecută, acolo au ajuns peste 1.000 de refugiaţi, printre care peste 100 de copii.



„Noaptea asta a fost la sigur cea mai grea din ultimele trei, am avut un număr de refugiaţi enorm, peste 1000 de refugiaţi este numărul record, mulţumim mult voluntarilor.”, a relatat Cristian Vizir, şeful echipei de voluntari Moldexpo.



„Deocamdată persoane înregistrate sunt în număr de 2258, ce ţine de persoanele cazate la moment în cadrul instituţiei se află 655. Sunt pentru o perioadă scurtă de timp, peste noapte sau pentru o zi, două, după care urmează o externare către altă instituţie de plasament.”, a menționat Ana Busuioc, asistent social.



După ce primesc hrană, haine şi un loc în care să se odihnească, majoritatea refugiaţilor aleg să plece mai departe. Anastasia este din regiunea Harkov şi a ajuns noaptea trecută la ora două împreună cu familia la Centrul de triere de la Moldexpo. Ei au trecut frontiera pe jos, apoi au luat un taxi.



„Suntem foarte recunoscători, nu ne aşteptam la aşa o susţinere, am pornit neştiind unde, dar am primit sfaturi, ajutor, de la vameşi, taximetrişti. Acum aşteptăm autocarul spre Istanbul, suntem aici pentru câteva ore, autocarul va fi în această seară.”



"Din păcate, nu am nici prieteni, nici rude în Moldova, avem prieteni peste hotare care o să poată să ne primească pe câteva zile, am să caut să merg spre aeroport după care să merg în România."



Pe Roman Miheev l-am găsit în depozitul în care s-au colectat tone de produse pentru refugiaţi.



„Asta am luat pentru fiul meu, mărime 45, deoarece a plecat cu ce a reuşit, papuci de casă. Cu ce am fost îmbrăcaţi, aşa am ieşit, copiii s-au speriat pentru că au început exploziile şi eram panicaţi. Eu mă aşteptam, dar nu aşa repede, dacă aveam încă o săptămână, organizam mai bine.”, a precizat barbatul.



La Moldexpo au ajuns şi 150 de studenţi indieni şi marocani care studiau la Universitatea de Medicină de la Odesa.



„Mulţumim, am fost primiţi foarte bine, ne-au dat de mâncare, loc unde să dormim. Ce planuri aveţi acum? Vrem să plecăm în România, aşteptăm răspuns de la Consulat, am trimis toate documentele.”, a precizat Mohammed Taibi, student marocan.



„Aici e mai bine decât era la Odesa, acolo era periculos, noi am ieşit în ultimul moment, la ultimul autobuz. Din România vom lua avionul ca să mergem acasă, în Maroc.”, a relatat Hanzo Zaid, student marocan.



La centrul de triere de la Moldexpo erau astăzi şi peste 30 de animale de companie. Elena Simocenko din Odesa a venit cu zece câini.



„Câinii mei sunt campioni în Germania, în America, la fel, au câştigat mai multe concursuri, iar în Ţările de Jod sunt cei mai buni, au ocupat primele locuri la expoziţii. Unul are un titlu de campion în Moldova şi două de vicecampion în Ucraina.”, a spus femeia.



În cadrul şedinţei operative a serviciilor Primăriei, care a avut loc astăzi la Moldexpo, primarul Chişinăului, Ion Ceban, a mulţumit voluntarilor şi donatorilor.

„A fost foarte complicat în aceste zile. Trebuie să rămânem foarte mobilizaţi. Rog fiecare, absolut fiecare dintre dumneavoastră să coopereze cu autorităţile centrale.”, a declarat Ion Ceban.



Primăria Chişinău a identificat peste 17 mii de locuri de cazare pentru refugiaţii din Ucraina.