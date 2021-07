Număr record de microbişti în orăşelul fotbalistic, la finala Campionatului European de Fotbal dintre Italia şi Anglia

Un număr record de microbişti au urmărit aseară, în orăşelul fotbalistic organizat de PRIME, finala Campionatului European de Fotbal dintre Italia şi Anglia. Peste 5 000 de spectatori au venit în scuarul Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieşu" pentru a se bucura de un adevărat spectacol fotbalistic, în urma căruia, Italia a devenit campioană europeană. Golul câştigător marcat de italieni din penalty, i-a ridicat în picioare pe toţi microbiştii care au urmărit partida cu sufletul la gură."Suntem foarte bucuroşi pentru Italia!!"Unii suporteri nu şi-au putut stăpâni emoţiile şi au plâns de bucurie."Tare intrigant. După ce am pierdut unu la zero chiar nu am crezut că vom câştiga."Ambasadorul Italiei la Chişinău şi cel al Marii Britaniei, au venit în calitate de invitaţi în orăşelul fotbalistic. Ambii diplomaţi au făcut pronosticuri înainte de meci."Sper ca echipa cea mai bună să câştige!- Cu ce scor?- Eu cred, cu noroc. Anglia 2-0. ""În privinţa scorului... 3 la 2 pentru Italia desigur."Ambasadorul Marii Britaniei i-a făcut un cadou simbolic omologului său italian."Am un mic cadou pentru colegul şi prietenul meu Lorenzo.- Grazie."Ambii diplomaţi au rămas să urmărească partida. Amatorii de fotbal care au venit să privească marea finală au făcut galerie pe parcursul meciului, iar fiecare fază periculoasă a fost trăită la maximum.Toţi au rămas încântaţi de atmosferă."Astăzi am venit să văd un meci frumos. Emoţiile şi atmosfera este una incendiară.""Am avut parte de o atmosferă, aţi văzut, în finală câţi spectatori am avut. Practic un record absolut la această finală. "Pe toată durata Campionatului European de fotbal, orăşelul fotbalistic din centrul Capitalei a fost locul unde fanii fotbalului se adunau pentru a-şi susţine echipele favorite într-o atmosferă explozivă. Timp de o lună cât a durat turneul final EURO 2020, peste 100 de mii de microbişti au urmărit aici toate meciurile. Publika FM a fost partener media.