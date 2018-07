NUFERI ÎNFLORIŢI LA DENDRARIU. Florile rare vor putea fi admirate până în septembrie

Imagini de o frumuseţe rară în parcul Dendrariu din Capitală. Zeci de nuferi au înflorit în această perioadă, în ciuda vremii ploioase.

Vizitatorii pot admira peste şase specii de nuferi, care urmează să bucure ochii trecătorilor pe parcursul întregii veri.

Doctorul în biologie Anatolii Braviţchi a plantat florile în anul 2007 şi de atunci are grijă ca acestea să crească şi să se înmulţească.



"Am plantat florile pe rând. Ele au crescut şi dintr-un puiet s-au înmulţit în cinci-şase. Am plantat în total zece specii", a spus doctorul în ştiinţe biologice, Anatolii Bravițchi.



Biologul mai spune că deşi au trecut mai bine de zece ani de când au fost plantaţi nuferii la Dendrariu, florile atrag în fiecare vară atenţia a mii de oameni care vin să se plimbe în parc.



"Pentru Chişinău este ceva nou aici. Este o colecţe rară, sunt multe specii incluse în Cartea Roşie, iar pentru studenţi este interesant. Multe plante le văd doar în cărţi sau pe internet, iar la noi pot fi admirate", a spus doctorul în ştiinţe biologice, Anatolii Bravițchi.



Nuferii nu au numai un scop decorativ. Planta este folosită şi în medicină pentru tratarea rinichilor, iar în unele regiuni ale lumii, oamenii folosesc seminţele prăjite de nufăr pentru a prepara o băutură specială.



Zilnic în această perioadă, mii de oameni din Capitală, dar şi de peste hotare vin pentru a face poze şi a admira frumuseţea nuferilor.



"Ne-a plăcut foarte mult parcul. Am venit tocmai din Kiev. Florile sunt frumoase, în special acolo este un nufăr care mi-a plăcut mult. Este deosebit."



"Sunt foarte frumoase. Arată absolut incredibil. Cât de frumos poate să fie un nufăr de apă".



"Am fost şi la Moscova în astfel de parcuri, dar aici este mult mai frumos. Nuferii arată minunat."



Nuferii din Parcul Dendrariu se întind pe o suprafaţă de 40 de metri pătraţi. Florile pot fi admirate de trecători începând cu luna iunie şi până la sfârşit de septembrie.