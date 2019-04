Nucile, pe gustul fermierilor. În ţară sunt circa 30.000 de hectare de livezi cu diverse soiuri

Moldova este al doilea exportator de nuci din Europa, iar livezile de nuci sunt din ce în ce mai numeroase. Dacă în 2017 erau circa 29 de mii de hectare de livezi de nuci, anul trecut suprafaţa depăşit 30.000 de hectare.

Şi tendinţele pieţei se schimbă: cu câţiva ani în urmă soiurile autohtone de nuci sau alune erau la mare căutare, acum însă fermierii se orientează spre altele mai competitive. 140 de agricultori au discutat despre evoluţiile din domeniu la conferinţa naţională "Nucicultura în Moldova".



Mihai Sochircă, din raionul Soroca, vrea să planteze o livadă de nuci de aproximativ zece hectare: "Este o cultură de perspectivă, bineînţeles. Să vedem totuşi ce soiuri să punem de nucă. Ce soi aveţi deja? noi acum avem schinoasa. Aşteptăm schimbări la preţurile care au fost, la preţurile de astăzi".



Alexandru Cibotaru din Făleşti cultivă nuci de ani de zile: "Anul acesta s-a iscat problema cu culoarea miezului de nucă. Soiurile noastre moldoveneşti nu e scris nicăieri ca ele să fie albe. Miezul este auriu, galbene, ca paiul. Preţul s-a schimbat în jumătate. Anul trecut ne dădea 120-140 pe fluturaş, anul ăsta e 55-60."



Cerinţele consumatorilor au evoluat, iar agricultorii trebuie să se adapteze.



"După export suntem pe locul 5 în lume şi pe locul 2 în Europa. Trebuie să atragem o atenţie sporită acestei culturi ca să reuşim să mergem în creştere continuă şi ca producătorii să aibă beneficii", a menţionat Iurie Hurmuzachi director executiv FARM.



Ion Chitoroagă din Ineşti, Teleneşti are împreună cu un prieten o livadă de 135 de hectare cu două soiuri, unul francez şi unul american.



"Soiul american Chandler, noi în al cincilea an putem obţine 5-6 tone de nucă uscată la hectar. Noi la soiuri autohtone n-o să obţinem niciodată cinci tone la hectar", a explicat Ion Chitoroagă fermier din raionul Teleneşti.



Ministrul agriculturii, Nicolae Ciubuc, spune că în următorii ani va fi elaborat un program horticol cu măsuri concrete ce va duce la dezvoltarea ramurii.



"Anual, producătorii care înfiinţează astfel de culturi pot beneficia de subvenţii, de aproximativ 20 de mii de lei la hectar. Noi creştem de la an la an, vorbim şi de suprafaţă şi de volumul producţiei. Anual noi exportăm producţie în valoare de 100 mln de dolari, preponderent în ţările UE", a punctat Ciubuc.