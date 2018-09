Nucile, o afacere profitabilă pentru moldoveni. Suprafeţele acestora cresc anual cu 600 ha

Crescătorii de nuci îşi fac socotelile pentru noul sezon. Culesul în livezi este în toi în această perioadă.

Afacerea este una de succes, iar acest lucru este demonstrat de suprafaţa terenurilor plantate cu nuci, care creşte anual cu 600 de hectare.

Muncitorii mişună în aceste zile şi în livada din satul Rediul de Sus din raionul Făleşti.



Lucrul nu este tocmai cel mai curat.



"Mâinile sunt tare curate, cum se spune. Facem tratament cu iod, şi mâinile sunt mai sănătoase, mai moi".



În ajutor, pe câmpuri vin şi utilajele speciale, care scutură nucile.



"Manual îţi ia 10 -15 minute, da aici vedeţi că aproximativ 3 - 4 minute şi copacul este gata".



Chiar dacă apelează la noile tehnici de creştere, învăţate peste hotare, agricultorul spune că recolta în acest an va fi cu 30 la sută mai mică.



"O fost primăvara târzie. Şi la înfloritul nucului a fost aerul cu lipsă de umiditate. Şi polinizarea s-a petrecut la multe sorturi rău", a spus agricultorul Nicolae Chipenco.



Direct de la producător, miezul poate fi cumpărat cu cel mult 120 de lei pentru un kilogram. La Piaţa Centrală din Capitală, de exemplu, nucile ajung la un preţ de 180 de lei. Comercianţii spun că fructele nu s-au scumpit în comparaţie cu anul trecut.



"Miezul e normal, e alb, iata aşa. Miezul e întreg, coaja e moale, e extraordinară nuca".



"Îs foarte benefice pentru organism nuca uscată. Trebuie să mâncăm bun".



Reprezentanţii Ministerului Agriculturii susţin că producţia de nuci va ajunge la peste 18 mii tone.



"Cu toate că în acest an au intrat cu recoltă o altă suprafaţă de livezi noi de 600 - 700 de hectare. Respectiv producţia globală trebuie să fie mai mare. Noi totuşi am lăsat la nivelul anului trecut", a spus şeful de producţie, Ministerul Agriculturii, Vasile Șarban.



În prezent în Republica Moldova sunt peste 29 mii de hectare de livezi de nuci, de opt ori mai mult decât acum 15 ani.

Agricultorii moldoveni au exportat anul trecut în Uniunea Europeană peste 15 mii de tone de nuci, fiind în top 10 al celor mai mari exportatori în UE.