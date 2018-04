Nu vor mai fi nevoiți să plătească suplimentar pentru lumină. Locuitorii unui cămin din Floreşti, AJUTAŢI de PDM

Ani la rând locuitorii unui cămin din Floreşti au fost nevoiţi să achite facturi mai mari pentru energia electrică. Cu implicarea deputaţilor democraţi, problema cu furnizorul electric a fost, însă soluţionată. Iar de astăzi, fiecare familie va avea propriul contor şi va achita doar pentru curentul electric consumat.

Locatarii căminului sunt mulțumiți că nu vor mai fi nevoiți să plătească suplimentar pentru energia electrică. De ani de zile aceștia aveau un singur contor, iar consumul era repartizat la toți locatarii blocului:



"Am avut niște devieri tare mari și am strâns mână de la mână, am dat devierile acestea și ne-a ajutat Domnul și am scăpat".



"Florile acestea sunt pentru domnul deputat, pentru domnul Eugen Nichiforciuc. Suntem mulțumiți că ne-a ajutat, pentru că suntem pensionari".



Deputatul PDM, Eugen Nichiforciuc, a aflat despre această problemă în timpul unei întâlniri cu locuitorii oraşului Floreşti. Iar în jumătate de an alesul a reușit să găsească o soluție.



"Am monitorizat acest proces de la început până la urmă, fiindcă era foarte important și cetățenii, locuitorii, nici nu credeau că este posibil ca rețelele electrice vor fi reînnoite din contul statului", a declarat deputatul PDM.



Oamenii trebuiau să achite peste un milion de lei pentru instalarea contoarelor individuale. În urma discuțiilor dintre Ministerul Economiei și furnizorul de energie electrică, s-au găsit resurse pentru soluţionarea problemei. Toate cheltuielile și le-a asumar compania RED NORD.



"Acum fiecare locatar și-a făcut proiectul pentru apartamentul lor și astăzi facem conectarea. Fiecare apartament o să aibă contorul lui aparte, pe care o să-i vină factură, o să achite cât a consumat", a menţionat Sergiu Muntean, director filiala Florești al Red-Nord.



Săptămâna trecută în cadrul întâlnirilor cu locuitorii oraşului, un preot din Florești i-a cerut ajutor deputatului pentru finalizarea lucrărilor de construcție e unei cantine sociale.



"Unde e casa eparhială, într-însa e strâmt, dar… acolo sunt trei mese lungi și acolo hrănim atât cât putem. Nici n-am visat, să vă spun sincer, că astăzi mi se va acorda un ajutor atât de mare pentru această cantină", a spus Ioan Zâmbreanu, arohul bisericii Sfântul Ierarh Mitrofan.



Eugeniu Nichiforciuc spune ca nu a putut rămâne indiferent: "Este o intenție foarte nobilă și foarte bună, ceea ce cu părere de rău se întâlnește foarte rar. Cei care au nevoie, zilnic va funcționa, ca cei care au nevoie să vină să mănânce aici cu sprijinul bisericii."



Costurile de construcție a cantinei sociale se ridică la aproximativ un milion de lei.