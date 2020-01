Nu vom scăpa, nici în acest an, de mirosul urât din Capitală. Reabilitarea Staţiei de epurare bate pasul pe loc

Locuitorii Capitalei nu vor scăpa, nici în acest an, de mirosul urât de la Staţia de Epurare. Lucrările de reabilitare a obiectivului bat pasul pe loc din cauza... lipsei muncitorilor calificaţi. Aceasta este explicaţia agentului economic, care a anunţat că a prelungit termenul de executare a lucrărilor cu încă şase luni. Șantierul de construcţie a fost vizitat de primarul Ion Ceban, care s-a arătat nemulţumit de starea lucrurilor.



"Din 80 şi ceva de procente lucrări care trebuiau să fie finalizate, sunt maxim 20. Mie mi se pare asta grav", a spus primarul Capitalei, Ion Ceban.



Însoţit de jurnalişti, primarul Capitalei a venit să inspecteze Staţia de Epurare. Lucrările de modernizare au demarat în 2017 şi urmau să fie încheiate în luna mai a acestui an. De ceva timp, însă, lucrările bat pasul pe loc.



Nu s-au înregistrat progrese nici pe şantierul cu cele patru „metan-tancuri”, în care va fi depozitat și prelucrat nămolul. Din noiembrie anul trecut doar unul dintre dispozitive este aproape gata. Antreprenorul contractat susţine că nu are suficiente braţe de muncă.



"Noi căutăm, de mai bine de un an de zile la oficiul forţelor de muncă. Avem anunţuri pentru 60 de muncitori, pentru angajarea a 60 de muncitori", a spus managerul de proiect, Robert Radu.



Din lipsa muncitorilor, agentul economic a cerut prelungirea termenului de efectuare a lucrărilor. De asemenea, el a solicitat mai mulţi bani pentru finalizarea proiectului, ceea ce l-a înfuriat pe Ion Ceban.



"Această companie are tupeul să ne ceară 3 milioane de euro supracost pentru ceea ce se întâmplă aici", a spus Ion Ceban.



Nemulţumit de situaţie, primarul i-a dat un ultimatum şeful interimar de la "Apă Canal Chişinău", Anatolie Lichii.



"Dumneavoastră, directorii adjuncţi, şeful departamentului juridic, şi alţi responsabili, de luni se mută aici, ori depun cererea de demisie din funcţie. Şi vreau să staţi aici până rezolvați problema", a spus Ceban.



Vizibil iritat, directorul interimar al întreprinderii "Apă Canal Chişinău" s-a luat de jurnalişti, atunci când a fost întrebat dacă îl deranjează mirosul înţepător de la Staţia de Epurare.



"Dumneavoastră acum staţi aici. Miroase sau nu miroase? Iată acum spuneţi cinstit, miroase sau nu? Eu spun că nu!

- Vremea este acum benefică.

- Ce legătură are timpul de afară? Acum e bine aici, se respiră uşor", a spus directorul interimar "Apă-Canal Chişinău", Anatolie Lichii.



Locuitorii Capitalei spun că autorităţile locale sunt vinovate de tergiversarea lucrărilor.



"Ţot se face aşa în interesul cuiva. Ce spune poporul, până la alegeri e una, după alegeri am uitat".



"Eu cred că ar trebui să vină ei, să trăiască în partea asta. Ca să poată să şadă, să vadă ce-i aici. Trebuie să închidem toate ferestrele, că altfel, nu putem să răsuflăm".



Costul lucrărilor de modernizare a Staţiei de Epurare din Capitală se ridică la peste 24 de milioane de euro, bani împrumutaţi de la Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

