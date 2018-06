NU traficului de fiinţe umane! Mii de oameni şi oficiali din cadrul MAI au participat la un maraton organizat în Capitală (FOTO)

Peste 2.000 de oameni au participat la un maraton organizat în Capitală cu genericul "Împreună spunem NU traficului de fiinţe umane". Evenimentul a fost iniţiat de Ministerul de Interne, cu susţinerea Ambasadei SUA în Moldova.



Primii participanţi au parcurs cei cinci kilometri în 20 de minute:



"A decurs uşor, bine. Chiar dacă era cald a fost plăcut. Atmosfera e super".



"A fost bine. E clar că nu până la urmă au alergat toţi, dar eu m-am străduit şi mi-a ieşit".



La cursă au participat şi oficiali din cadrul structurilor Ministerului de Interne şi mai mulţi diplomaţi.



"Nu am mai alergat cros de mulţi ani, dar sper că a fost un exemplu şi pentru cei care astăzi nu au vrut să alerge sau şi mai rău, nu au vrut să vină încoace", a precizat Alexandru Jizdan, ministrul Afacerilor Interne.



"Pentru mine personal a fost o provocare mare. Eu sunt deja om în vârstă şi nu m-am pregătit foarte mult, dar am simţit o anumită energie în atmosferă care m-a ajutat foarte mult", a menţionat James Pettit, ambasadorul SUA în Moldova.



"Am ajuns la finish, ce-i drept nu am participat la toată distanţa. Am făcut mai mult de jumătate, dar nu asta este important. Spunem NU traficului de fiinţe umane", a subliniat Alexandru Pânzari, şeful Inspectoratului General al Poliției.



Ideea de a organiza acest maraton aparţine conducerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane.



"Dacă vom face din asta o tradiţie ne vom gândi să organizăm evenimentul sau în toamnă sau primăvara devreme, ca să nu fie chiar atât de cald", a menţionat Lilian Levandovscgi, şeful Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane.



Nici copii nu au stat deoparte. Printre curajoşi s-a regăsit şi fiul ministrului de Interne:



" - Ai mai participat până acum la astfel de curse? Aceasta este întâia oară când merg. - Crezi că rezişti? - Cred că da".



"Mi-a plăcut foarte mult să alerg. A fost vesel. Merg la antrenamente, alerg câte trei cercuri. Bunica a alergat şi ea, dar n-a rezistat".



Pentru cei mici a fost amenajată şi o zonă de distracţii. Totodată, angajaţii subdiviziunilor MAI au făcut demonstraţii de forţă.



Publicul a fost impresionat şi de un exerciţiu de echitaţie.



Organizatorii spun că au pregătit acest eveniment timp de câteva săptămâni



"Tricourile care au fost planificate pentru eveniment au fost împărţite. Nu a rămas niciuna, iar unora nici nu le-au ajuns. Ei de fapt au venit să lupte împotriva traficului de persoane", a declarat Dmitri Voloşin, fondator Sporter.



Oamenii care s-au adunat în Piaţa Marii Adunări Naţionale au putut participa şi la concursuri cu premii.