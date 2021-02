Nu sunt de acord cu închiderea centrelor comerciale în zilele de odihnă. Administratorii de magazine contestă decizia CNESP

”Mi se pare o decizie incorectă şi absurdă, atâta timp cât sunt închise parţial unele magazine. Centrele comerciale nu lucrează în weekend, iar alte magazine lucrează. Consider că toţi agenţii comerciali trebuiesc puşi în condiţii egale, păi dacă ne închideţi fraţilor, păi închideţi pe toţi.”, a spus administratoarea unui magazin comercial, Liudmila Romanenco.Alţi administratori spun că lucrează în pierdere de la începutul pandemiei, iar acum vor fi nevoiţi să reducă şi numărul angajaţilor.”Într-o zi de weekend vindem de două ori mai mult decât într-o zi obişnuită. Respectiv, într-o lună am putea avea vânzări mai slabe cu 30 la sută. Şi totodată riscăm să achităm şi chiriile integral.”, a spus managerul unui magazin comercial, Radu Botnariuc.”Poate să restricţioneze numărul de persoane în centre comerciale, dar nu să le închidă cu tot. Noi deja am redus numărul de angajaţi, respectiv încercăm ca şi ei să nu sufere din cauza asta şi încercăm să nu le micşorăm salariile, dar dacă o să continuăm aşa o să fim nevoiţi să le micşorăm şi lor salariul.”, a spus proprietarul unui magazin comercial, Dan Ioniţă.”Eu cred că trebuie să fie închise pe o perioadă anumită de zile din săptămână, pentru că se vede cum cazurile de îmbolnăviri sunt mai multe.””Nu este corect faţă de medici, cineva munceşte 24 din 24, dar cineva umblă prin mall-uri. De asta cred că este bine, putem să mai răbdăm, nu este cazul să umblăm pe drumuri.”Decizia de sistare a activităţii centrelor comerciale în weekend intră în vigoare de sâmbătă, 20 februarie.