Nu știi încă ce să îmbraci în noaptea de Revelion? Vezi recomandările designerilor din țară

Embed:

Pentru ca Revelionul să fie unul memorabil, designerii autohtoni au pregătit ținute speciale pentru doamnele care vor să fie în pas cu moda. Patru branduri din ţară şi-au prezentat cele mai originale colecţii în cadrul unui eveniment care a avut loc aseară în Capitală. Ţinutele în nuanţe de albastru închis, negru și roșu au fost cele care au ieșit în evidență.



"Au niște culori mai magice sau niște culori care aduc o nuanță de taină. Avem albastru închis, avem negru, avem un roșu coral care este mai provocator și un roșu al sângelui care este provocator foarte", a spus Georgette Mir, designer autohton.



Doamnele au rămas impresionate de ținutele recomandate. Unele au reușit deja să-și aleagă rochia pe care o vor purta în noaptea dintre ani.



"Niște colecții foarte colorate cu străluci, cu stef, cu stofa cea de Anul Nou care face femeia să fie mai strălucitoare", a spus o femeie.



"Am ales dintre rochiile care au un stil romantic, pentru că iubesc feminitatea. Sigur îmi amintesc o rochie roșie, care cu siguranță o voi proba", a menţionat o femeie.



"Ceea ce am văzut în această seară este cu totul deosebit, cu totul excepțional și sunt convinsă că multe doamne vor prefera să întâmpine sărbătorile de iarnă anume în ținute cusute de către designerii din republica Moldova", a declarat o altă femeie.



"Sunt câteva ținute pe care am pus ochii, deși nu sunt fană a culorii negre, dar sunt câteva rochii interesante care mi-ar veni bine", a spus o femeie.



În premieră, la eveniment au fost prezentate și colecții pentru copii. Designerii au decis ca, anul acesta, și copiii să strălucească de sărbători.



Clasicul este auriu, fetele foarte mult iubesc culoarea roz, din cauza asta noi repetăm în toate colecțiile. Foarte mult am optat și pentru culoarea albă, culoarea clasică pentru Revelion", a spus Veronica Pentelei, designer autohton.



Ținutele pot fi procurate din mai multe magazine din Capitală, iar prețul unei rochii poate ajunge până la câteva mii de lei.