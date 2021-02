Nu ştie stânga ce face dreapta. Maia Sandu spune că a aflat din presă despre achiziţiile la Preşedinţie

Nu ştie stânga ce face dreapta. După ce presa a scris săptămâna trecută că Preşedinţia urmează să cumpere mobilier nou în valoare de 200 de mii de lei, Maia Sandu a anunţat că va modifica planul de achiziţii stabilit de subalterni. Totodată, angajaţii instituţiei prezidenţiale au decis să cheltuie zilnic trei mii de lei pentru flori. Informaţiile se regăsesc pe site-ul achiziţii.md, într-un document semnat de secretarul general al Preşedinţiei, Andrei Spînu."- Pentru se face reinoirea acestei mobile şi despre flori. Chiar vreţi să cheltuiţi trei mii de lei zilnic pentru flori? Președenția nu va cumpăra nici mobilă şi nici covoare. Planul de achiziţii va fi modificat. Am aflat şi eu de el din presă, sper că data viitoare voi fi consultată şi eu la acest subiect".Mai exact, Preşedinţia urma să achiziționeze covoare de 200 de mii de lei, însă acest lucru a fost negat de Andrei Spânu. De asemenea, instituţia planifica să cheltuie 280 de mii de lei pentru flori, doar în primul trimestru din 2021. Presa a calculat că, pe parcursul întregului an, cheltuielile ar ajunge la trei mii de lei pe zi. Recent, secretarul general al instituţiei, Andrei Spînu, a declarat că planul de achiziții pentru acest an a fost aprobat cu o economie de cel puțin 2,1 milioane de lei față de 2020. Totodată, el a precizat că economiile vor creşte, pentru că unele achiziții planificate vor fi amânate sau anulate.