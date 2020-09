Nu-și pot da copilul la școală. O familie din Hîrjauca se judecă cu direcția raională de învățământ

În timp ce alți copii frecventează școala de la întâi septembrie, copilul familiei Berechelea din comuna Hîrjauca, raionul Călăraşi, stă acasă, deşi ar trebui să fie în clasa a cincea. Părinţii lui se judecă de un an cu Direcția de Învățământ din raion și cu conducerea Gimnaziului din localitate, iar cazul a ajuns în atenția Avocatului Poporului şi a Ministerului Educaţiei. Acum cinci ani, băiatul a fost înscris la o școală primară din orașul Călărași, deoarece la Gimnaziul din sat nu erau suficienţi copii pentru o clasă cu predare în limba română. În clasa a treia, părinţii au aflat că mai mulți elevi sunt transportați zilnic la Călărași pe cheltuiala Direcției de Învățământ. Tatăl a depus o cerere ca și copilul lui să primească loc în transport, dar a fost refuzat pe motiv că familia nu avea viza de reședință în sat.„Când eu m-am adresat la direcție: ce să fac, aveți loc în taxi? Duceți-l și pe al meu. Mi-au spus să îl duc cum l-ai dus și până acum. După asta, eu i-am dat în judecată cu compensarea pentru patru ani.”Pentru a înscrie copilul la altă şcoală, tatăl susţine că are nevoie de un act de refuz pe care directoarea gimnaziului din localitate nu vrea să i-l dea. Nici vorbă de aşa ceva, se apără directoarea Gimnaziului, Galina Fominîh:„Eu i-am dat un termen, că îi dau până la sfârșitul săptămânii. Eu până la sfârșitul săptămânii îi ofer răspuns, dar eu trebuie să mă pregătesc pe mâine de darea de seamă.”Şefa Direcției de Învățământ din Călărași, Elena Gonța, susține că nu este necesar niciun act pentru înmatricularea elevului:„În afară de dosarul pe care îl ia de la școală nu mai are nevoie de nici o confirmare în plus de la Gimnaziul Hîrjauca din moment în ce el nu a fost nici o zi elev al Gimnaziului Hîrjauca. În cazul în care părintele are viză de reședință în localitatea Hîrjauca, iar copilul va învăța în orașul Călărași, suntem dispuși și conform legislației avem dreptul să-i organizăm transport.”Primarul din Hîrjauca nu știe nimic despre acest caz, însă confirmă că bărbatul are viză de reședință în sat.„El o venit să se pună la evidență, nu știu pe dânsul sau copilul, o intrat la mine și i-am semnat tot ce trebuie. Eu nu știu ce spune el, în orice caz nu s-a adresat la Primărie.”Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului, Maia Bănărescu, a luat la cunoştinţă situaţia din comună:„Consider că este o încălcare foarte gravă, atunci când niște nemulțumiri și niște orgolii a unor adulți, fie că sunt funcționari, fie că sunt părinți, aduce prejudicii serioase la încălcarea dreptului unui copil.”Ministerul Educației s-a sesizat în acest caz, iar copilul va fi înmatriculat într-o instituție școlară.„Obligatoriu școlarizarea copilului în clasa a cincea va fi efectuată. Obligatoriu administrația locală va găsi posibilitățile pentru compensarea cheltuielilor de deplasare a acestui copil. ”În Republica Moldova, învățământul secundar inferior - gimnaziul - este obligatoriu. Familia și instituțiile responsabile de învățământ sunt obligate să asigure copilului accesul la educație.