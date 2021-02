Nu şi-au primit salariile din noiembrie. Angajaţii nodului feroviar Ocniţa au ieşit la PROTEST

Peste 100 de angajaţi ai nodului feroviar Ocniţa au ieşit luni dimineaţă la protest pentru a-şi cere salariile pe care nu le-au primit din luna noiembrie. Supăraţi, oamenii au încercat să blocheze circulaţia trenurilor marfare şi au ieşit chiar pe liniile de cale ferată. Sindicaliştii feroviari spun că ar putea merge şi în faţa Parlamentului, pentru a cere banii de la conducerea ţării.

Aşa au reacţionat protestatarii în momentul în care directorul general interimar al CFM, Adrian Onceanu, le-a spus, la telefon, că până la sfârşitul acestei săptămâni, va încerca să găsească bani pentru a achita salariile, dar nu pe toate, ci doar pe cele pentru luna noiembrie.



"Oamenii sunt la limita răbdării. Sunt gata de violenţe pentru că sunt flămânzi", a spus un protestatar.



"Pentru patru luni nu am primit salariul. Trăiesc singură. Nu am achitat serviciile comunale: apa, gazul, energia electrică", un alt protestatar.



"Nu cerem nimic altceva, doar să ne fie achitate salariile. Tot ce am câştigat. Nu vrem mai mult nimic, nici majorări de salariu", a menţionat un alt nagajat a nodului feroviar Ocniţa.



Nemulţumiţi de discuţia pe care au avut-o cu şeful CFM, oamenii au ieşit pe liniile de cale ferată pentru a bloca circulaţia trenurilor marfare. Pentru că niciun tren nu a trecut prin zonă, feroviarii au fost nevoiţi să renunţe la idee. Mulţimea a început să se disperseze după ce în staţie a venit un tren de pasageri, iar oamenii s-au grăbit să ocupe locurile pentru a pleca acasă.



Dacă problema achitării salariilor nu se va rezolva în scurt timp, sindicaliştii feroviari spun că ar putea organiza proteste ample în faţa Parlamentului.



"În bugetul sindical nu avem niciun bănuţ. Ei nu ne-au transferat din august nimic din cotizaţiile membrilor sindicali. Banii voştri, banii noştri. Este un jaf al tuturor muncitorilor care lucrează la calea ferată", a declarat Dumitru Fisiuc, preşedintele Comitetului Sindical al nodului feroviar Ocniţa.



La nodul feroviar Ocniţa activează în jur de 600 de persoane. În luna ianuarie, restanţele salariale faţă de cei peste 6.800 de angajaţi ai Căii Ferate din Moldova constituiau aproximativ 69 de milioane de lei. Am încercat să obţinem o reacţie de la directorul interimar Adrian Onceanu, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon şi nici la mesaje.