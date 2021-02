Nu şi-a pierdut speranţa. La 15 ani, Ferland Mendy a suferit de artrită la șold

La 15 ani, când era junior la PSG, Mendy a suferit de artrită la șold, a avut nevoie de o intervenție chirurgicală și a petrecut mult timp în spital. Doctorii îi spuneau că nu va mai juca fotbal, iar piciorul îi poate fi amputat din cauza unei infecții. Mendy a mers o perioadă îndelungată într-un scaun cu rotile, însă niciodată nu și-a pierdut speranța să joace fotbal din nou.„Luptam cu mine. Încercam să mă ridic de sine stătător, dar cădeam imediat. Nu aveam nicio putere în picioare, deoarece nu le mai mișcasem de mult timp. Pentru unii era imposibil gândul că voi putea merge din nou, dar eu am luptat și am învățat să merg din nou. Niciodată nu m-am gândit că nu voi putea juca fotbal. Le-am spus tuturor că voi reveni.”, a spus fundașul Real Madrid, Ferland Mdendy.În 2013, când avea 18 ani, Ferland a ajuns la Le Havre, un club din al doilea eșalon al campionatului Franței. Peste 4 ani, fundașul s-a transferat la Olympique Lyon. A impresionat la una dintre cele mai titrate grupări din hexagon și, în iunie 2019, visul lui Mendy a devenit realitate și a semnat cu Real Madrid. „Los Blancos” au plătit suma de 48 de milioane de euro pentru fundașul de 25 de ani.„E incredibil cum ți se poate schimba viața. Într-o zi ești în scaunul cu rotile, iar în alta joci în Liga Campionilor cu Real.”, a spus fundașul Real Madrid, Ferland Mdendy.Diseară, Ferland Mendy și Real Madrid își vor continua aventura în Liga Campionilor. Formația spaniolă va juca în deplasare cu Atalanta Bergamo, în prima manșă a optimilor de finală.„Joc multe meciuri și profit de fiecare. Presiunea e mai mare decât atunci când învățam să merg din nou. Atunci când învățam să merg, știam că nu am nimic de pierdut.”, a spus fundașul Real Madrid, Ferland Mdendy.Meciul Atalanta Bergamo – Real Madrid va începe la ora 22:00 și va fi televizat de PRIME.