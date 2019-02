Un avion de tip McDonnel Douglas MD-87, care poate transporta 130 de pasageri, nu s-a mai mișcat de pe tarmacul aeroportului Adolfo Suarez din Madrid din 2010. Nimeni nu poate spune cine l-a lăsat acolo. În încercarea de a-l găsi pe proprietar, autoritățile aeroportuare au publicat un anunț în Buletinul Oficial al Statului.

Primul zbor al avionului datează din 1990. Atunci aparținea companiei spaniole Iberia. Apoi, în 2008, a fost achiziționat de o companie aeriană specializată în zboruri charter, Pronair. Numai că în următorul an, în 2009, compania și-a încetat activitatea, scrie digi24.ro.

Avionul MD-87 a ajuns atunci în flota unei alte companii spaniole, Saicus Air, și trebuia să asigure legătura aeriană între Spania și Guineea Bissau. Numai că Saicus Air a dat faliment în 2010, iar aparatul MD-87 nici nu apucase să efectueze vreo cursă sub sigla acestei companii.

De atunci, se pare că avionul nu s-a mai mișcat de pe tarmacul celui de-al șaselea cel mai mare aeroport european. Mai mult, motoarele sale au fost sigilate.

Ce se va întâmpla cu avionul?

În încercarea de a-l găsi pe proprietarul de drept, directoarea aeroportului, Elena Mayoral Corcuera, a publicat luna aceasta un anunț în Buletinul Oficial al Statului. În anunț este precizat numărul de înmatriculare al avionului și se spune că aparatul este într-o stare evidentă de abandonare.

Conform dreptului aerian, scrie The Telegraph, timp de trei luni consecutive trebuie publicate astfel de anunțuri. Proprietarul avionului are la dispoziție un an pentru a-și revendica bunul.