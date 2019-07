NU SE VISEAZĂ MESERIAŞ. Tot mai puțini tineri depun actele la școlile profesionale din țară

La aproape o săptămână de când a început admiterea în şcolile profesionale, în instituţiile de profil bate vântul. Directorii se plâng că tinerii nu se grăbesc să le calce pragul, deşi li se asigură burse, cazare la preţ redus şi chiar mese gratuite.



La Şcoala Profesională Nr. 7, din Cişinău, candidaţii pot învăţa meserii de lăcătuş, electrician sau zidar. Pe Ion Pantelei l-am surprins în momentul când a venit să depună actele. El vrea să devină instalator de tehnică sanitară.



"Lăcătuş - instalator tehnica sanitară, deoarece este întrebată pe piaţa muncii şi mereu este de lucru", a spus Ion Pantelei, absolvent de gimnaziu.



Iar Cătălin, care a studiat deja un an meseria de constructor la aceeaşi şcoală, i-a convins pe doi prieteni să depună actele la această instituţie.



"E o profesie destul de reuşită, foarte bine plătită."



Directorul instituţiei spune că deşi condiţiile sunt destul de bune, în acest an, sunt mai puţini candidaţi.



"Elevii beneficiază de bursă diferenţiată în funcţie de reuşita şcolară, în jur de 300 de lei, masă gratuită inclusiv şi cămin. Comparativ cu anul trecut, fluxul este mai slab. Nu ştim, în urma admiterei urmează să analizăm care sunt cauzele", a spus Alexandru Ciobanu, directorul Şcolii Profesionale Nr. 7 din Chişinău.



La Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară am surprins o singură elevă care a venit să depună actele. Nicoleta vrea să fie croitoreasă.



"Aici sunt cadre didactice specializate. Am cunoscuţi care recent au studiat aici şi cred că aici este locul potrivit pentru a opta pentru o specialitate în industrie uşoară", a declarat Nicoleta Tutunaru, absolventă de liceu.



Aici elevii au posibilitatea să înveţe şi să lucreze în acelaşi timp.



"Avem şi un program de învăţământ dual pentru cusutoreasă în industria confecţiilor. Termenul de studii este un an de zile. Pe parcursul acestui an de zile, elevii care fac studii la această meserie, 30 de procente din numărul total ore se află în instituţia de învăţământ, iar 70 de procente, în cadrul agentului economic", a zis Alexandra Raețchi, directorul Centrului de Excelenţă în Industrustria Uşoară.

Iar şcoala Profesională din Bubuieci pregăteşte viitori bucătari, cofetari, florari, apicultori sau casieri. Pe Radu l-am întâlnit când a venit să depună actele pentru a se înscrie într-o grupă de bucătari. Tânărul spune că a mai absolvit o şcoală profesională, dar s-a gândit să se reprofileze.



"Îmi place această meserie, bunica mea tot lucrează bucătar mulţi ani. Unde lucrez eu acum tot se fac diferite bucate şi îmi place cum fac băieţii şi vreau să încerc şi eu."



"Cea mai solicitată profesie rămâne a fi meseria de bucătar. Mai puţin, fiindcă este o meserie nouă, o avem de anul trecut, meseria de cofetar. Controlor casier, de asemenea, este solicitată. Mai puţin solicitate rămân a fi meseriile din sectorul agrar", a zis Zinaida Sajin, directorul Şcolii Profesionale din comuna Bubuieci.



În acest an de studii, în şcolile profesionale şi centrele de excelenţă vor fi oferite peste 12 mii de locuri la buget. De asemenea, vor fi continuate programele de învăţământ dual. În cadrul acestuia, vor fi oferite mai mult de 1300 de locuri cu finanţare de la stat.