Nu se verifică temperatura, au uitat de distanţa socială şi nu poartă măşti de protecţie. Numărul bolnavilor cu COVID-19, în CREŞTERE, iar cetăţenii sunt IRESPONSABILI

Locurile în spitale pentru bolnavii cu COVID-19 sunt tot mai puţine, numărul celor infectaţi creşte constant, avem una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității din Europa, însă continuăm să ne purtăm ca nişte iresponsabili şi nu ne mai învăţăm minte. În spaţii închise nu se poartă mască de protecţie, mulţi au uitat de distanţa socială, iar măsurarea temperaturii la intrarea în magazine sau farmacii pare să nu mai fie obligatorie pentru toţi.

De dimineaţă, echipa noastră de filmare a mers în mai multe magazine alese aleatoriu pe o stradă din sectorul Ciocana, al Capitalei. Am intrat în două magazine alimentare, aflate la câţiva metri distanţă unul faţă de altul.

După ce am filmat cu camera ascunsă şi am constatat că nu se verifică temperatura, administratoarea unuia dintre magazine a găsit o scuză: "Avem aparat care verifică temperatura. Ne scuzaţi a fost o neatenţie, greşeala noastră".



Nu a verificat nimeni temperatura nici într-o farmacie de pe strada Ginta Latină:



" - De ce nu se măsoară temperatura în farmacii, chiar la dumneavoastră? Tocmai am intrat acum 10 minute şi nu mi-a fost măsurată temperatura.

- Eu nu ştiu. Acolo e indicat, nu intraţi dacă aveţi febra şi staţi acasă".



În unele staţii PECO am surprins angajaţi care nu poartă masca corect, iar în altele am intrat fără probleme chiar dacă nu purtam mască:



"Bună ziua, eu am uitat masca. Pot să cumpăr?

-Da".

Timp de 10 minute petrecute lângă o staţie de troleibuz de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt am surprins peste 20 de oameni aşteptând transportul public la un loc, fără a ţine cont de distanţa socială dintre ei.



Amenzile pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 sunt de 22 500 de lei pentru personale fizice şi 75 de mii de lei pentru juridice.