Nu se grăbesc să se imunizeze. Doar 4.600 de angajați din educație din Capitală s-au imunizat

''Avem 60 de angajaţi şi jumătate sunt vaccinaţi. Sunt vaccinaţi toţi din personalul tehnic. Nu s-au vaccinaţi cadrele didactice tinere. Ducem discuţii, pe unii reuşim să-i convingem, careva au mers în România şi s-au vaccinat.'', a spus directorul Liceului Teoretic ''George Meniuc'', Nicolae Babuc.Nelea Popa lucrează de mai bine de 20 de ani ca profesoară de limba franceză la acelaşi liceu. Femeia spune că s-a imunizat, deoarece își dorește ca sistemul educațional să revină la normalitate.''Nu m-am gândit niciodată că procesul educaţional poate fi desfăşurat la distanţă şi nu în şcoală. Am acceptat să fiu imunizată din start, deoarece am considerat că doar vaccinul este un instrument care poate astăzi să lupte împotriva pandemiei COVID-19.'', a spus profesoara de limba franceză, Liceul Teoretic ''George Meniuc'', Nicolae Popa.''Am foarte mare încredere în acest vaccin, deoarece atâţi medici s-au imunizat la noi în ţară. Au murit mai mulţi oameni de COVID decât de vaccin. De vaccin nu am auzit să moară nimeni.'', a menționat directorul adjunct pe gospodărie, Liceul Teoretic ''George Meniuc'', Raisa Verlan.Responsabilii Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport Capitală recunosc că procesul de vaccinare a angajaţilor din învățământ decurge anevoios, deoarece mulţi au peste 60 de ani și suferă de alte boli. Până acum s-au imunizat peste 4600 de persoane din sistemul educațional, dintre care 3100 sunt profesori.''Aproximativ o mie de persoane au trecut prin COVID în ultimile două luni de zile, respectiv persoanele date nu au putut fi vaccinate.Probabil numărul insuficient de cadre didactice vaccinate este şi din motiv că au existat anumite preferinţe, însă Centrul de Vaccinare a dispus de un sigur tip de vaccin.'', a spus şeful adjunct al DGETS, Andrei Pavaloi.Campania de imunizare a angajaţilor din educație a început în 1 aprilie. Potrivit ANSP, până acum, în țară s-au vaccinat împotriva COVID-19 peste 16.900 de persoane care activează în acest domeniu, dintre care 358 au primit rapelul.