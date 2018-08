NU RENUNŢĂ LA TITLUL OLIMPIC! Serghii Tarnovschi vrea să revină în sportul de performanţă

Scandalul de dopaj culminat cu suspendarea pe 4 ani nu i-a ruinat visul de a deveni campion olimpic. Ucraineanul naturalizat moldovean, canotorul Serghei Tarnovschi, care a cucerit medalia de bronz la Olimpiada de la Rio, şi-a ispăşit abia jumătate din termenul de suspendare, perioadă în care nu i-a fost deloc uşor.



"Psihologic a fost foarte greu în această perioadă. Pentru că 4 ani să participai la competiţii, să nu fii în echipă, e foarte greu. A trecut jumătate din perioada suspendării şi nu pot spune că în cea de-a doua jumătate va fi mai uşor. Va fi şi mai greu pentru că voi fi tot mai mult fără competiţii oficiale", a spus Serghei Tarnovschi, canotor.



Tânărul sportiv a mai reiterat că nu s-a dopat niciodată şi că totul a fost o întâmplare. Chiar şi aşa, după sancţiunea dictată de Federaţia Internaţională de Canotaj, el susține că a luptat cu "demonii din interior". El a avut şi gândul de a se retrage definitiv din sportul de performanţă, însă cei care îi aruncă de fiecare dată "colacul de salvare" sunt familia şi prietenii. Anume ei l-au încurajat să nu renunţe la visul său din copilărie.



"Apar astfel de gânduri, să nu continui. Dar cred că peste 2 ani va fi mai clar dacă voi reveni sau nu. Dar până la urmă eu cred că voi reveni. Voi continua antrenamentele, voi munci mai mult ca să obţin rezultate mari. Familia este mereu alături şi mă susţine. Fratele meu -la fel. Desigur, am şi prieteni care sunt alături şi mă încurajează să nu dezarmez. Când mă voi întoarce voi avea acelaşi obiectiv, cel de a deveni campion olimpic", a menționat Serghei Tarnovschi, canotor.



Serhii Tarnovschi încă nu a returnat medalia olimpică cucerită în 2016, însă este obligat să o facă până pe 2 septembrie. Iar pentru ca alţii să nu ajungă în situația sa, el a găsit soluţia perfectă. Gustul amar pe care i l-a lăsat experienţa neplăcută l-a încurajat să devină voluntar la Agenţia Naţională Antidoping. În această instituţie el are propriul obiectiv.



"Am decis să devin voluntar la Agenţia Naţională Antidoping pentru a fi informat cât mai bine şi pentru a nu comite greşeli. Şi pentru a ajuta pe alţii să nu le comită la adiministrarea suplimentelor alimentare",a menționat Serghei Tarnovschi, canotor.



Mai mult, Serhii Tarnovschi îşi menţine forma fizică şi îşi continuă studiile la Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport.



"Uşor-ușor, practic sportul la sală, îmi menţin forma fizică. Învăţ. Meseria - de antrenor, profesor de educaţie fizică", a zis Serghei Tarnovschi, canotor.



Perioada de suspendare a sportivului se va încheia în vara anului 2020, în anul în care este programată Olimpiada de la Tokyo. Serhii Tarnovschi a fost sancţionat de către forul internaţional de canotaj după ce a picat testul anti-doping, la câteva zile după ce a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Mai mult, forul internaţional i-a anulat toate rezultatele înregistrate din data în care a fost colectată proba pozitivă, 8 iulie 2016. După aproape un an de litigiu, şi Tribunalul de Arbitraj Sportiv a menţinut decizia forului internaţional.



Serhii Tarnovschi are 21 de ani şi este un canotor moldovean de origine ucraineană care reprezintă Republica Moldova din anul 2013, alături de fratele său mai mare, Oleg Tarnovschi.