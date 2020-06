NU POT PLECA ÎN ROMÂNIA: Studenții care învață în România nu pot trece vama

S-au pornit să-şi ia lucrurile din cămine, dar li s-a spus că vor trebui să stea în carantină 14 zile, în România. Este situaţia în care s-au pomenit mai mulţi studenţi şi elevi din Moldova, care au făcut cale întoarsă din vamă. Asta deşi din 29 mai Ministerul de Externe a anunţată că aceştia ar putea merge după lucrurile din cămine, fără să stea în carantină. Mihai Popovschi e student în ultimul an la Facultatea Arhitectură navală din Galați. În aprilie a venit acasă, iar acum administraţia căminului unde e cazat i-a trimis o scrisoare prin care îi cere să elibereze camera până în 22 mai.

MIHAI POPOVSCHI, student la Galaţi: „Am mers la vama românească la ce mi-a fost spus de vameșul românesc că dacă trec automat trebuie să intri în carantină, indiferent dacă sunt anul patru și am decis să nu mai trec vama, pentru că nu am la cine rămâne acolo."



Culmea, la întoarcere, după câteva minute, vameşii moldoveni de la Leuşeni au avut aceeaşi cerinţă.



MIHAI POPOVSCHI, student la Galaţi: "La vama moldovenească trebuia să scriu o fișă, precum că voi sta în autoizolare 14 zile și așa nu am trecut nici vama și m-am ales cu autoizolare. ”



Într-o situație similară s-a pomenit și Laura Râja. Tânăra este studentă la București, iar lucrurile din cămin trebuia să le ridice până în data de 29 mai.



LAURA RÂJA, studentă la Bucureşti: „Ajungând la vama Română ne s-a spus că decazarea nu este un motiv. Nu este posibil fără să stăm în izolare, dar în izolare nu avem unde sta. ”



Tânăra spune că poliţiştii de frontieră de la Leuşeni le-au cerut ei şi altor tineri aflaţi într-o situaţie similară să plece din vamă, deşi afară ploua torenţial. Purtătorul de cuvânt al poliţiei de frontieră, Raisa Noviţchi, a spus că oamenii legii nu au înregistrat nicio plângere în acest sens.



LAURA RÂJA, studentă la Bucureşti: „Când am ieșit afară vameșii au zis să nu stăm aici, să stăm undeva mai departe, că oricum cine va veni după noi, nu va veni aici.”



Ofițerul principal din cadrul Direcției de Control al Frontierei, Valeriu Apostu, afirmă că până în data de 30 iunie, toți studenții, chiar și cei cărora le-a fost indicată autoizolarea la domiciliu, vor putea trece fără restricții frontiera Republicii Moldova, dacă vor prezenta un document în care justifică scopul deplasării.



Valeriu Apostu, specialist în cadrul Direcției Control al Frontierei: „Ei intră în țară și la momentul ieșirii, în cazul în care doresc să iasă mâine sau poimâine prezentând un document de la instituția de învățământ, nu vor fi supuși sancțiunii pe faptul că nu au respectat cumva autoizolarea.”



În această după-amiază, Poliţia de Frontieră din România a emis un comunicat de presă în care prezintă categoriile de persoane care pot face excepţie de autoizolare. În listă nu se regăsesc studenţii basarabeni. Am încercat să discutăm cu reprezentații Ministerului de Externe la acest subiect, dar aceştia ne-au cerut o solicitare în scris la care, deocamdată, nu am primit niciun răspuns.