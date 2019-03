Nu o să-ți vină să crezi. O americancă a citit până la capăt o poliţă de asigurare şi a câştigat 10.000 de dolari

scrie agerpres.ro. Acest premiu marchează "importanţa lecturării contractului de asigurare de la început şi până la sfârşit", au subliniat reprezentanţii companiei SquareMouth, un agregator de contracte de asigurare. Compania, al cărei sediu se află în oraşul Saint Petersburg din statul american Florida, s-a aflat la originea acestui concurs insolit, intitulat "Merită să citeşti".Donelan Andrews, rezidentă în Thomaston, localitate din statul Georgia, a cumpărat de pe internet o asigurare de călătorie de la compania Tin Leg, o filială deţinută de SquareMouth, înaintea unui sejur la Londra alături de un grup de prieteni.După ce şi-a primit contractul, învăţătoarea americană, în vârstă de 59 de ani, a citit până la capăt acel document ce avea şapte pagini.Donelan Andrews a fost anunţată pe 12 februarie că a câştigat concursul, la doar 23 de ore după lansarea acestuia."În ultimii 16 ani, am remarcat că numeroşi turişti cumpărau o asigurare de călătorie şi se bazau pe principiul că erau acoperiţi dacă li se întâmpla ceva rău, fără să citească cu adevărat detaliile din contractul lor", au explicat reprezentanţii companiei SquareMouth."Eu citesc întotdeauna notele de subsol. Ştiu că pare puţin cam ciudat, dar am învăţat să citesc cu mare atenţie contractele pentru a nu fi înşelată", a explicat Donelan Andrews pentru cotidianul The Washington Post.