Nu o să-ți vină să crezi. Cum a reuşit Madonna să înfurie Vaticanul

Când te numești Madonna, este probabil greu să ții evidența tuturor controverselor pe care le-ai declanșat de-a lungul carierei, scrie realitatea.net.

Să nu mai vorbim despre petrecerile extravagante pe care le organizezi de ziua ta. Cu toate acestea, regina muzicii pop și-a amintit că e necesar să sărbătorească 30 de ani de la lansarea controversatului cântec Like a Prayer, „vinovat” pentru succesul său.

„Happy Birthday to Me and Controversy!”, a scris vedeta pe Instagram, povestind pe scurt videoclipul piesei.

În videoclipul piesei, considerat unul din cele mai bune ale tuturor timpurilor, Madonna face dragoste cu o statuie vie ce reprezintă un sfânt de culoare și dansează pe un câmp, având în spate cruci în flăcări. Are totuși un mesaj pozitiv: depășirea rasismului și a fricii de a spune adevărul. Atât de mulți oameni sunt martori la infracțiuni, dar le e frică să se implice pentru a nu avea probleme.