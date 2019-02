Nu mai vedea nimic. Drama unei tinere care a băut un cocktail în vacanță în Grecia, iar a doua zi a intrat în panică

Se afla în vacanță în Grecia, când într-o seară a comandat un cocktail. A doua zi când s-a trezit în camera de hotel, a intrat în panică, scrie antena3.ro.

"Am sugerat să dăm draperiile la o parte, iar prietenii mei mi-au spus că erau deja deschise. Nu mi-am dat seama ce se întâmpla. Am crezut că ei glumesc, așa că m-am ridicat să aprind luminile. Apoi am început să mă panichez, pentru că lumina era aprinsă, iar eu nu mai vedeam nimic", a povestit Hannah Powell, pentru BBC.

Tânăra de 25 de ani din Marea Britanie a fost transportată la spital. Analizele au arătat că avea în organism metanol, după ce consumase votcă amestecată cu substanța toxică.

În cei trei ani de la incident, fata a avut nevoie și de un transplant de rinichi. De cealaltă parte, vederea i-a revenit parțial.