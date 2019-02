Nu le sunt pe gust ÎNTREBĂRILE INCOMODE: Membrii PAS și PPDA CONTINUĂ să intimideze jurnaliștii

Intimidările jurnaliștilor care pun întrebări incomode continuă.

Membrii PAS şi PPDA, dar şi candidaţii la funcţia de deputat desemnaţi de blocul celor două partide continuă să atace jurnaliștii care îi le acordă întrebări incomode.

De data aceasta, aceştia au atacat verbal editorul-şef Prime TV, Ana Butnariuc, în timpul unei conferinţe de presă.

Jurnalista a fost acuzată de către fruntaşii celor două formaţiuni că a distrus conferinţa de presă, pentru că, la sfârşitul evenimentului, a îndrăznit să-i adreseze Maiei Sandu întrebări ce ţin de rezultatele activităţii sale la Ministerul Educaţiei.

Mai mult, unii membrii PAS-PPDA şi-au permis să prolifereze insulte chiar în sediul partidului condus de Maia Sandu.

"- Dumneavoastră aveţi tupeul să distrageţi o conferinţă de presă?

- Nu am distrus. Am ascultat până la capăt şi la sfârşit am adresat întrebări. Cum aţi făcut-o dumneavoastră cu tupeu.

- Cu tupeu?", a spus candidatul ACUM la alegerile parlamentare, Mihai Popșoi.



Deranjul membrilor blocului PAS-PPDA a venit după ce, la sfârşitul conferinţei de presă, jurnalista Ana Butnariuc a adresat câteva întrebări Maiei Sandu, asta în timp ce ceilalţi colegi ai ei încercau să bruieze întrebările.

La un moment dat, liderul PPDA, Andrei Năstase a luat microfonul Prime şi s-a apropiat de jurnalista Ana Butnariuc pentru a o intimida.

"- Spuneţi, vă rog, de la ce televiziune sunteţi?

- Sunt de la Prime şi...

- Cum vă cheamă?

- Spuneţi cum vă cheamă?

- Dumneavostră ştiţi cum mă cheamă.

- Să vă prezentaţi.

- Doamna Sandu, sunteţi în stare să răspundeţi la încă o întrebare?", a menționat liderul PPDA, Andrei Năstase.

"Dumneavoastră veniţi de la o televiziune de propagandă, care dezinformează. Această propagandă puteţi s-o faceţi în altă parte", a zis liderul PAS, Maia Sandu.

"Domnule Năstase, am o întrebare şi pentru dumneavoastră. Consideraţi că un politician educat, dacă tot e vorba despre educaţie, îşi poate permite să intimideze presa", a afirmat editorul-şef PRIME TV, Ana Butnariuc.

Conform celor mai recente sondaje, inclusiv potrivit celui reaizat de reputata organizaţie americană IRI, Prime TV este cea mai populară televiziune din Moldova, cei mai mulţi moldoveni preferă să se informeze despre evenimentele politice din ţară şi de peste hoare anume din buletinule de ştiri şi emisiunile informative realizate de postul nostru de televiziune.