Nu le-a fost frică de ploaie. Sute de oameni au participat la o cursă de ciclism în Capitală

O cursă de ciclism, la care au participat sute de oameni, a avut loc astăzi în Capitală. Sportivii au putut alege două trasee: unul de 30 şi altul de 60 de kilometri. Din cauza ploii, competiţia pentru amatori, la care urmau să participe peste cinci mii de oameni, a fost amânată pentru o altă zi.



Înainte de a porni pe traseu, participanţii au făcut exerciţii de încălzire.



Startul cursei a fost dat în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Traseul nu a fost unul uşor, pentru că participanţii au trebuit să înfrunte şi ploaia, iar unii dintre ei chiar au avut ghinion şi au căzut de pe biciclete.



"- Ce s-a întâmplat, aţi lunecat? - Nu pot vorbi acum."



Din cauza condiţiilor meteo, unii au renunţat să participe la cursă, dar şi-au susţinut prietenii.



"Trebuia şi fratele să participe şi cumnata mea. Totuşi am prieteni care participă."



Susţinătorii au făcut galerie pe marginea traseului.

"Îi susţinem moral, îi ajutăm, dacă cineva cade. Singuri aţi văzut, o doamnă a căzut."



Cursa de 30 de kilometri a avut doi câştigători la categorii diferite. La ciclismul de munte învingător a fost Andrei Vrabie. Sportivul, care practică acest gen de 12 ani, a fost câştigător şi anul trecut şi spune că era sigur că va fi primul.

"A fost dificil pentru că marcajul de pe carosabil e foarte lunecos şi era necesitate de o mare atenţie şi prudenţă la intrarea în viraj'', a spus Andrei Vrabie, câştigător cursa 30 km.

Iar la categoria ciclism pe şosea, primul a fost Veaceslav Rusnac din Bălţi.

"Astăzi, au câştigat nu doar cei mai puternici, dar cei care posedă tehinci de a conduce bicicleta pe o astfel de vreme", a spus Veaceslav Rusnac, câştigător cursa 30 km.



Învingătoare au fost şi două femei. Anastasia Matreneţkaia din Chişinău a participat în premieră la o astfel de competiţie.



"Nu m-am aşteptat. Am nişte emoţii de nedescris. Mă motivează să mă ocup şi mai departe", a spus Anastasia Matreneţcaia.



Chiar dacă are 57 de ani, Alexandrei Leu, din Capitală, nu i-a fost frică să participe. Ea a venit împreună cu soţul.



"Sunt o amatoare de ciclism. Aveam frică să particip, dar astăzi mi-am luat inima în dinţi. Am căzut, m-am ridicat şi am mers mai departe", a menţionat Alexandra Leu, participantă.

După curse, doritorii s-au putut relaxa cu un masaj. Organizatorii susţin că anual, numărul participanţilor este în creştere.



"Promovarea sportului în rândul amatorilor din RM. Noi vrem să demonstrăm că sportul poate fi accesibil pentru fiecare, nu doar pentru cei care fac performanţă", a spus Tatiana Tutunaru, organizator.



Cursa Chișinău Criterium a fost organizată de Sporter.md cu susținerea Primăriei Capitalei. Evenimentul a ajuns la a cincea ediţie.