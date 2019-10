NU L-AU LĂSAT SĂ SE RETRAGĂ. Candidatul PLDM Fiodor Carp rămâne în cursă, deşi a depus cerere

Va lupta pentru funcţia de primar al municipiului Cahul, deşi a dorit să se retragă din cursa electorală. Vorbim despre candidatul Partidului Liberal Democrat din Moldova Fiodor Carp, care a depus o cerere în acest sens la Consiliului Electoral de Circumscripție Cahul, dar formaţiunea care l-a înaintat să participe la aceste alegeri, a refuzat să-l retragă în mod oficial.

Candidatul PLDM pentru funcţia de primar al municipiul Cahul, Fiodor Carp, a declarat pentru postul nostru de televiziune că a decis să se retragă din cursa după ce a estimat şansele sale în aceste alegeri. Ultimul cuvânt a fost însă, după partidul pe care îl reprezintă.



"Are mai multe şanse actualul primar, din acest motiv am hotărât să depun cererea ca să-mi scot candidatura. Dacă partidul a hotărât să rămân în cursă, noi continuăm să facem acest lucru pe care l-am făcut până acum, mergem înainte, ce să fac, asta e situaţia. Eu am vorbit, eu au spus că o să decidă acolo, sus, la partid, a rămas după ei să acţioneze", a spus FIODOR CARP, candidat PLDM pentru funcţia de primar al municipiului Cahul.



Preşedintele Consiliului Electoral de Circumscripție Cahul, Igor Şevcenco, susţine că cererea candidatului PLDM a fost respinsă, pentru că a lipsit demersul oficial al formaţiunii.



"Data de 12 octombrie a fost termenul limită. Noi am lucrat sâmbătă toată ziua. Demersul oficial din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova nu a parvenit. Deci noi nu putem să-l retragem din moment ce partidul nu a înaintat oficial o astfel de cerere, decât cererea personală, respectiv cel care îl propune, trebuie şi să-l retragă", a spus IGOR ŞEVCENCO, preşedintele CECEM Cahul.



Solicitat de Publika TV, preşedintele PLDM, Tudor Deliu, a declarat că decizia de a nu-l retrage pe Fiodor Carp din cursa a fost una asumată de organizaţia teritorială a PLDM în Cahul după mai multe discuţii interne. În total, pentru funcţia de primar al municipiului Cahul concurează şapte candidaţi.