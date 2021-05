"Nu îmi venea să cred": Povestea lui Denis Donu care a fost diagnosticat cu Scleroză Multiplă în urmă cu 10 ani

Numărul persoanelor care suferă de scleroză multiplă s-a dublat în ultimii zece ani şi a ajuns la peste 1.500, arată datele Institutului de Neurologie. Nouă la sută dintre aceştia suferă de handicap sever. Multe persoane o aseamănă cu boala uitări, însă potrivit medicilor aceasta este o maladie neurologică, care se manifestă prin dereglări de echilibru, ameţeli sau instabilitate la mers. Cel mai grav este că scleroza multiplă afectează şi tinerii.Denis Donu, de 33 ani, a fost diagnosticat cu Scleroză Multiplă în urmă cu 10 ani. Bărbatul povesteşte că la început a avut simptome cărora nu le-a acordat atenţie.DENIS DONU, diagnosticat cu scleroză multiplă:''Iacă de aici a început să-mi amorțească, nu simțeam nimic. Eu nu am acordat atenție mai bine de jumătate de an. ''După mai multe investigaţii, Denis a fost diagnosticat cu Scleroză multiplă.DENIS DONU, diagnosticat cu scleroză multiplă:"Mie nu-mi venea să cred că e Scleroză am mers la Moscova pentru o altă investigații. Acolo, mi-a fost confirmat. Mai târziu am mers în Israel, acolo din nou mi-a spus că am Scleroză Multiplă şi mi-au prescris injecții.''Din an în an boala a progresat, iar medicamentele prescrise nu mai aveau efect. Ca să se trateze peste hotare a devenit prea costisitor. De la stat primești o pensie de doar 500 de lei, bani care abia îi ajung de strictul necesar.DENIS DONU, diagnosticat cu scleroză multiplă:''Eu am mers în Italia şi mi-au prescris un medicament care o să mă ajute. Acesta este foarte costisitor. Este de peste 6 mii de euro. Pas cu pas situaţia se agravează.''Medicii neurologii suţin că scleroza multiplă nu poate fi tratată definitiv. Dacă este depistată la timp, boala poate fi menţinută.MIHAIL GAVRILIUC, medic neurolog, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie ''DIOMID GHERMAN'':''În majoritatea cazurilor maladia debutează prin aşa numita formă remitent recesivă. Când apare o manifestare clinică, durează o zi, două , maxim două săptămâni şi atunci cu tratament sau fără tratament starea pacientului se îmbunătăţeşte.''Potrivit specialiştilor din sănătate, în ţara noastră există un sigur preparat care se administrează pacienţilor de Scleroză Multiplă.MIHAIL GAVRILIUC, medic neurolog, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie ''DIOMID GHERMAN'':''Scleroza multiplă poate apărea în orice ipostază. Deseori debutează atât de brusc,încât pacientul şi familia lui rămân copleşiţi. La un moment dat s-a tulburat vederea. Pacientul a pierdut abilitatea de a mişca o mână sau alta. Astăzi pacienţi beneficiază de un medicament. Este unicul medicament care costă per an mai mult de 11 mii de dolari pentru un pacient.''Ziua Mondială a Sclerozei Multiple este marcată în ultima miercuri a lunii mai. Potrivit Federaţiei Internaţionale de Scleroza Multiplă, aproximativ 2,3 milioane de oameni în întreaga lume suferă de această boală.