Nu-i venea să-şi creadă ochilor. Ce i s-a întâmplat unui bărbat din Donduşeni care a stat în spital timp de o săptămână

Foto: suceavanews.ro

A stat în spital o săptămână, iar când s-a întors acasă a găsit seiful gol. Hoții au pătruns în casa bărbatului din oraşul Donduşeni, de unde au furat bani şi bunuri evaluate la 170 de mii de lei.



"Ridic unde se afla notebook-ul, el nu era, ridic unde mi-am făcut eu singur un safeu, safeul nu e. Erau 14.400 de lei, am vândut gospodăria mamei. Erau 3.000 de euro. Erau cardurile de la mai multe bănci", a spus Igor Coadă, victimă.



Poliția a identificat și un suspect, care s-a dovedit a fi un vecin de-al victimei. Asupra lui au fost găsite o parte din bunurile victimei.



"Când eu le-am spus ce s-a pierdut, ei îndată s-au dus la acesta, el dormea, era beat și pe deget avea inelul meu de aur, iar în buzunar i-au găsit 3.000 și ceva de lei. Pe al doilea eu nu îl știu, dar poliţia a spus că îl cunosc, dar nu îl pot găsi", a explicat Igor Coadă.



"Grupa operativă a stabilit că proprietarul de la data de 12 martie 2019 și până la data de 19 martie nu s-a aflat la domiciliu, iar în această perioadă au fost sustrase bunurile și anume un laptop, mijloace bănești, carduri bancare și obiecte din aur", a declarat Svetlana talpă, ofițer de presă IP Dondușeni.



Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă îi va fi dovedită vinovăția, el riscă până la 10 ani de pușcărie.



Locuitorii din oraş spun că trăiesc cu frică din cauza hoţilor care ar putea da buzna şi în gospodăriile lor:



"El mergea deseori pe lângă mine şi spunea că mahalaua noastră nu o va atinge, şi iată la urmă. Eu m-am speriat, nu pot dormi".



"Am auzit de el lucruri nu chiar bune. Îmi este frică, soţul nu-i acasă, sunt cu copiii".



Potrivit poliţiei, suspectul, care are 49 de ani, a mai avut probleme cu legea.